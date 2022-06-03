Генерал США призвал ускорить отправку истребителей на Украину

04 июня 2022 в 05:04 Размер текста - 17 +

Дэвид Болдуин считает, что Украине нужно передавать истребители именно советского производства Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США должны как можно скорее отправить Украине истребители в рамках военной помощи. Об этом заявил командующий Национальной гвардии штата Калифорния генерал Дэвид Болдуин. «[Истребители] МиГ — лучшее немедленное решение для поддержки украинцев, но американские или западные истребители — это варианты, которые следует изучить как можно скорее», — заявил Дэвид Болдуин в интервью газете Politico. Он уточнил, что предпочтительнее отдать именно советские самолеты, потому что украинские летчики умеют ими управлять. Ранее сообщалось, что США планируют передать Украине противокорабельные ракеты для истребителей. Издание Reuters считает, что это решение создаст проблемы российскому Черноморскому флоту. Представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала Белый дом объясниться за передачу Украине российских вертолетов «Ми-17», которые были предназначены для Афганистана. США усилили поставки вооружения с началом специальной операции РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Американский президент Джо Байден подписал закон о предоставлении Украине нового транша в размере 40 млрд долларов. Сообщалось, что финансовые запасы США исчерпаны. В связи с этим конгресс США потребовал Байдена отчитаться о тратах на Украину.

США должны как можно скорее отправить Украине истребители в рамках военной помощи. Об этом заявил командующий Национальной гвардии штата Калифорния генерал Дэвид Болдуин. «[Истребители] МиГ — лучшее немедленное решение для поддержки украинцев, но американские или западные истребители — это варианты, которые следует изучить как можно скорее», — заявил Дэвид Болдуин в интервью газете Politico. Он уточнил, что предпочтительнее отдать именно советские самолеты, потому что украинские летчики умеют ими управлять. Ранее сообщалось, что США планируют передать Украине противокорабельные ракеты для истребителей. Издание Reuters считает, что это решение создаст проблемы российскому Черноморскому флоту. Представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала Белый дом объясниться за передачу Украине российских вертолетов «Ми-17», которые были предназначены для Афганистана. США усилили поставки вооружения с началом специальной операции РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Американский президент Джо Байден подписал закон о предоставлении Украине нового транша в размере 40 млрд долларов. Сообщалось, что финансовые запасы США исчерпаны. В связи с этим конгресс США потребовал Байдена отчитаться о тратах на Украину.