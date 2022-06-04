ВСУ обстреляли жилые дома в Брянской области

Из-за обстрелов один местный житель получил осколочное ранение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Случевск Брянской области. Об этом сообщает губернатор региона Александр Богомаз.

«Сегодня ВСУ обстреляли село Случевск Погарского района. В результате попадания снарядов произошло возгорание двух домов. Среди жителей есть один пострадавший», — сообщил Богомаз в соцсетях.

Пострадавшего мужчину доставили в больницу. Он получил осколочное ранение.

ВСУ уже не первый раз обстреливают Брянскую область. Ранее они нанесли удар по нефтебазе в населенном пункте Жеча, также обстреляли погранпункт ФСБ в поселке Белая Березка. Удар также наносили на другой погранпункт — в Троебортном.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины по указу президента РФ Владимира Путина. Он объяснил свое решение тем, что это необходимо для предотвращения геноцида мирных жителей Донбасса и предотвращения полномасштабного наступления Украины. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения.

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