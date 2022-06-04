ВСУ обстреляли жилые дома в Брянской области

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Из-за обстрелов один местный житель получил осколочное ранение Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Случевск Брянской области. Об этом сообщает губернатор региона Александр Богомаз.

«Сегодня ВСУ обстреляли село Случевск Погарского района. В результате попадания снарядов произошло возгорание двух домов. Среди жителей есть один пострадавший», — сообщил Богомаз в соцсетях.

Пострадавшего мужчину доставили в больницу. Он получил осколочное ранение.

ВСУ уже не первый раз обстреливают Брянскую область. Ранее они нанесли удар по нефтебазе в населенном пункте Жеча, также обстреляли погранпункт ФСБ в поселке Белая Березка. Удар также наносили на другой погранпункт — в Троебортном.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины по указу президента РФ Владимира Путина. Он объяснил свое решение тем, что это необходимо для предотвращения геноцида мирных жителей Донбасса и предотвращения полномасштабного наступления Украины. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения.

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Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Случевск Брянской области. Об этом сообщает губернатор региона Александр Богомаз. «Сегодня ВСУ обстреляли село Случевск Погарского района. В результате попадания снарядов произошло возгорание двух домов. Среди жителей есть один пострадавший», — сообщил Богомаз в соцсетях. Пострадавшего мужчину доставили в больницу. Он получил осколочное ранение. ВСУ уже не первый раз обстреливают Брянскую область. Ранее они нанесли удар по нефтебазе в населенном пункте Жеча, также обстреляли погранпункт ФСБ в поселке Белая Березка. Удар также наносили на другой погранпункт — в Троебортном. Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины по указу президента РФ Владимира Путина. Он объяснил свое решение тем, что это необходимо для предотвращения геноцида мирных жителей Донбасса и предотвращения полномасштабного наступления Украины. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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