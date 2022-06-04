Bloomberg: Путин спецоперацией на Украине победил Запад

Bloomberg назвал спецоперацию на Украине основным достижением Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин спецоперацией на Украине добился распада западной экономики. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Владимиру Путину, возможно, не удалось нанести быстрый военный удар по Украине, но в одном отношении спецоперация уже увенчалась успехом. Мировая экономика расщепляется, и противоречивые императивы Запада — так же, как и развивающегося мира — медленно проявляют себя», — пишет Bloomberg. Издание отмечает, что с экономической точки зрения конфликт на Украине может стать главным достижением Путина.

Также Bloomberg высказался о санкциях против РФ. Сообщается, что Германия и Италия зависят от российского газа в отношении половины своего импорта, потому что у них нет инфраструктуры для быстрой замены. Крупнейшие европейские страны заявляют о планах отказа от импорта из РФ, но им нужно время, поэтому с Россией пытаются договориться о прекращении огня, пишет агентство.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Страны Запада ввели антироссийские санкции. Евросоюз ввел частичный запрет импорта российской нефти, у ЕС пока нет планов отказаться от газа из России. По словам главы евродипломатии Жозепа Борреля, газ сложно заменить в отличии от нефти. По словам Путина, целью ограничений стала «отмена России». Он также заявил, что Россия не виновата в мировом кризисе и «партнеры РФ» сами совершили много ошибок.

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