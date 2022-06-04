Лавров раскрыл подробности работы британских спецслужб в Киеве. «Лет десять там всем управляют»

04 июня 2022 в 23:56 Размер текста - 17 +

Лавров: сотни сотрудников ЦРУ и спецслужб Британии уже порядка 10 лет работают на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сотни сотрудников ЦРУ и английских спецслужб около десяти лет работают на Украине, для их деятельности выделены отдельные помещения в зданиях украинских служб. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Параллельно — никаких сомнений не оставалось — Украину накачивали вооружениями, там работали сотни сотрудников ЦРУ и английских спецслужб. Думаю, лет десять они там уже находятся, занимают огромные помещения в зданиях официальных украинских служб и агентств. Всем, по большому счету, управляют», — сказал министр в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской». Вынужденную спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Основная задача — демилитаризация и денацификация территории, а также спасение мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны ВСУ и нацбатов. В боевых действиях на стороне Украины активно участвуют наемники из разных стран, иностранные военные также обучают украинцев. Кроме того, страны Евросоюза и Америка активно поставляют Украине военную и финансовую помощь для борьбы с Россией. Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Сотни сотрудников ЦРУ и английских спецслужб около десяти лет работают на Украине, для их деятельности выделены отдельные помещения в зданиях украинских служб. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Параллельно — никаких сомнений не оставалось — Украину накачивали вооружениями, там работали сотни сотрудников ЦРУ и английских спецслужб. Думаю, лет десять они там уже находятся, занимают огромные помещения в зданиях официальных украинских служб и агентств. Всем, по большому счету, управляют», — сказал министр в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской». Вынужденную спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Основная задача — демилитаризация и денацификация территории, а также спасение мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны ВСУ и нацбатов. В боевых действиях на стороне Украины активно участвуют наемники из разных стран, иностранные военные также обучают украинцев. Кроме того, страны Евросоюза и Америка активно поставляют Украине военную и финансовую помощь для борьбы с Россией.