Лавров: поставки американских ракет Киеву — рискованный путь

05 июня 2022 в 00:17 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров назвал планы Вашингтона предоставить Киеву РСЗО рискованным путем Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поставки РСЗО Киеву — это рискованный путь, который выбрал себе Вашингтон. Такое мнение высказал глава МИД РФ Сергей Лавров. «Вы видите, как Украину накачивают оружием и тяжелыми вооружениями. Теперь американцы дают ракетные системы залпового огня. Тут же подсуетились англичане, которые, видимо, ждали отмашки из Вашингтона: мол, и мы теперь дадим украинцам РСЗО. Это рискованный путь», — сказал Лавров в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской». Мо его мнению, тем самым они усугубляют ситуацию на Украине, поскольку их оружие «приведет к гибели еще большего числа украинцев», — отметил министр. Поставки американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) Украине сильно повышают риск начала войны, которая затронет большую часть мира. Об этом в беседе с URA.RU заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Пермского края Андрей Климов. 24 февраля РФ начала спецоперацию на Украине. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, является денацификация и демилитаризация территорий. На протяжении всего времени США оказывают военную помощь Киеву. Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Поставки РСЗО Киеву — это рискованный путь, который выбрал себе Вашингтон. Такое мнение высказал глава МИД РФ Сергей Лавров. «Вы видите, как Украину накачивают оружием и тяжелыми вооружениями. Теперь американцы дают ракетные системы залпового огня. Тут же подсуетились англичане, которые, видимо, ждали отмашки из Вашингтона: мол, и мы теперь дадим украинцам РСЗО. Это рискованный путь», — сказал Лавров в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской». Мо его мнению, тем самым они усугубляют ситуацию на Украине, поскольку их оружие «приведет к гибели еще большего числа украинцев», — отметил министр. Поставки американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) Украине сильно повышают риск начала войны, которая затронет большую часть мира. Об этом в беседе с URA.RU заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Пермского края Андрей Климов. 24 февраля РФ начала спецоперацию на Украине. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, является денацификация и демилитаризация территорий. На протяжении всего времени США оказывают военную помощь Киеву.