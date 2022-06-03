Сенатор Климов: американские РСЗО повышают риск глобальной войны

03 июня 2022 в 16:10 Размер текста - 17 +

США предоставит Украине РСЗО HIMARS с радиусом поражения до 500 километров (фото из архива) Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поставки американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) Украине сильно повышают риск начала войны, которая затронет большую часть мира. Об этом в беседе с URA.RU заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Пермского края Андрей Климов. Ранее президент США Джо Байден объявил о передаче Украине РСЗО HIMARS. Изначально Вашингтон не хотел предоставлять это вооружение, так как она способна поражать цели на дальнем расстоянии и способно нанести удар по территории России. Однако как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, Киев заверил, что не будет применять РСЗО по территории РФ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил, что если HIMARS ударит по российской земле, то ВС РФ будут бить на поражение по центрам принятия решений. «Оснащение украинского театра военных действий такого рода оружием, кратно увеличивает риск непредсказуемого развития событий, который может привести к большой, очень страшной военной катастрофе. Она затронет не только континентальную Европу, но и гораздо более обширный регион мира», — сказал Андрей Климов. Как отметил сенатор, реактивные системы залпового огня вынудит вооруженные силы РФ провести более глубокую демилитаризацию Украины. «Американцы фактически вынуждает Российскую Федерацию серьезнейшим образом продолжать демилитаризацию опасных для нас участков суши. Я даже избегаю географических названий. Все, что может угрожать Российской Федерации, должно находится дальше дистанции, на которые технически способны наносить поражение то или иное летальное средство», — уточнил он. 24 февраля РФ начала спецоперацию на Украине. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, является денацификация и демилитаризация территорий. На протяжении всего времени США оказывают военную помощь Киеву. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Поставки американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) Украине сильно повышают риск начала войны, которая затронет большую часть мира. Об этом в беседе с URA.RU заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Пермского края Андрей Климов. Ранее президент США Джо Байден объявил о передаче Украине РСЗО HIMARS. Изначально Вашингтон не хотел предоставлять это вооружение, так как она способна поражать цели на дальнем расстоянии и способно нанести удар по территории России. Однако как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, Киев заверил, что не будет применять РСЗО по территории РФ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил, что если HIMARS ударит по российской земле, то ВС РФ будут бить на поражение по центрам принятия решений. «Оснащение украинского театра военных действий такого рода оружием, кратно увеличивает риск непредсказуемого развития событий, который может привести к большой, очень страшной военной катастрофе. Она затронет не только континентальную Европу, но и гораздо более обширный регион мира», — сказал Андрей Климов. Как отметил сенатор, реактивные системы залпового огня вынудит вооруженные силы РФ провести более глубокую демилитаризацию Украины. «Американцы фактически вынуждает Российскую Федерацию серьезнейшим образом продолжать демилитаризацию опасных для нас участков суши. Я даже избегаю географических названий. Все, что может угрожать Российской Федерации, должно находится дальше дистанции, на которые технически способны наносить поражение то или иное летальное средство», — уточнил он. 24 февраля РФ начала спецоперацию на Украине. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, является денацификация и демилитаризация территорий. На протяжении всего времени США оказывают военную помощь Киеву.