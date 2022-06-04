Депутат Госдумы РФ призвал отказаться от переговоров с Украиной

05 июня 2022 в 02:08 Размер текста - 17 +

Сергей Миронов призвал отказаться от переговоров с Украиной из-за обстрелов ВСУ по жилым кварталам Донецка Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат Госдумы, председатель партии «Справедливая Россия — патриоты — за правду» Сергей Миронов призвал отказаться от переговоров с Украиной из-за обстрелов ВСУ по жилым кварталам Донецка. По его мнению, такие действия со стороны украинских военнослужащих не подлежат оправданию. «Ужасные кадры обстрела центра Донецка, которые не нуждаются ни в каких пояснениях или объяснениях и уж тем более оправданиях. Никаких оправданий такому быть не может!», — написал Миронов в своем telegram-канале. «Сволочи цинично и варварски бьют по жилым кварталам в центральной части города — прямо туда, где живут люди. Подчеркиваю, там нет никаких военных, только мирное население: женщины, дети, старики», отметил политик. По его мнению, неонацистов на Украине необходимо ликвидировать, «а те, кто уцелеет, должны быть преданы суду», отмечает Миронов. «Они ответят за каждое свое подлое военное преступление! Никаких переговоров! Победа будет за нами! Работайте, братья!», — заключил Миронов. Ранее сообщалось, что националисты выпустили 40 снарядов из «Градов» по центру Донецка. «Горят квартиры, есть раненые». Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является освобождение Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. Вечером 4 июня украинские военнослужащие обстреляли направления: Новгородское — Пантелеймоновка, Красногоровка — Донецк, Озеряновка — Михайловка, Авдеевка — Донецк. Также было выпущено две ракеты «Град» по направлению Новомихайловка — Донецк. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Депутат Госдумы, председатель партии «Справедливая Россия — патриоты — за правду» Сергей Миронов призвал отказаться от переговоров с Украиной из-за обстрелов ВСУ по жилым кварталам Донецка. По его мнению, такие действия со стороны украинских военнослужащих не подлежат оправданию. «Ужасные кадры обстрела центра Донецка, которые не нуждаются ни в каких пояснениях или объяснениях и уж тем более оправданиях. Никаких оправданий такому быть не может!», — написал Миронов в своем telegram-канале. «Сволочи цинично и варварски бьют по жилым кварталам в центральной части города — прямо туда, где живут люди. Подчеркиваю, там нет никаких военных, только мирное население: женщины, дети, старики», отметил политик. По его мнению, неонацистов на Украине необходимо ликвидировать, «а те, кто уцелеет, должны быть преданы суду», отмечает Миронов. «Они ответят за каждое свое подлое военное преступление! Никаких переговоров! Победа будет за нами! Работайте, братья!», — заключил Миронов. Ранее сообщалось, что националисты выпустили 40 снарядов из «Градов» по центру Донецка. «Горят квартиры, есть раненые». Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является освобождение Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. Вечером 4 июня украинские военнослужащие обстреляли направления: Новгородское — Пантелеймоновка, Красногоровка — Донецк, Озеряновка — Михайловка, Авдеевка — Донецк. Также было выпущено две ракеты «Град» по направлению Новомихайловка — Донецк.