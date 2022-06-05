Путин назвал конечную цель поставок западного оружия на Украину

Владимир Путин заявил, что вопрос с поставками западного оружия не Украину — это «возня» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Европа и Америка поставляют тяжелое вооружение на Украину, чтобы затянуть российскую спецоперацию. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Вообще вся эта возня вокруг дополнительных поставок вооружения, на мой взгляд, имеет только одну цель — затянуть как можно дальше вооруженный конфликт», — передача транслировалась в эфире телеканала «Россия-1». Так президент РФ ответил на поставки Киеву реактивных систем залпового огня из США.

При этом поставка РСЗО Украине никак не меняет ситуацию со спецоперацией. У Киева и раньше были ракеты такой дальности, и они просто восполняют потери.

Спецоперацию на территории Украины президент России объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. В основные цели входит демилитаризация, денацификация, но главное — помощь гражданам Донбасса, которые восемь лет терпели геноцид со стороны украинских военных и националистических батальонов. После начала спецоперации страны Евросоюза и США начали поставлять Украине оружие и оказывать финансовую помощь.

В мае американский президент Джо Байден подписал закон о предоставлении Украине нового транша в размере 40 млрд долларов. Затем в США заявили, что помогут Украине ракетами — РСЗО HIMARS с боеприпасами. Украина уже заверила Штаты в том, что не будет применять их против целей на территории РФ.

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