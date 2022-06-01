Блинкен: Украина пообещала не бить по России тяжелым оружием

По словам Блинкена, стороны договорились не наносить удар РСЗО по России Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украина заверила США в том, что не будет применять предоставленные реактивные системы залпового огня против целей на территории России. Об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Украинская сторона заверила нас в том, что они [реактивные системы] не будут использованы для нанесения ударов по целям на российской территории. Между нами существует взаимопонимание», — отметил он после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Слова Блинкена приводит издание Reuters.

Ранее администрация президента США Джо Байдена согласилась передать на Украину управляемую ракетную систему, способную нанести удар по России. Однако некоторые официальные лица в Белом доме обеспокоились этим фактом: они считают, что передача Киеву ракетных систем залпового огня (РСЗО) может привести к эскалации конфликта с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский также сообщал, что оружие не предназначено для нанесения ударов по РФ, приводит информацию Pravda.ru. Сама помощь Украине включает в себя РСЗО HIMARS, добавляет MK.RU .

Вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ. При этом на украинской стороне сражаются иностранные наемники. Страны ЕС и США активно поставляют туда вооружение. А ВСУ и нацбаты обстреливают соседние Курскую и Белгородскую области России.

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