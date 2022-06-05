Политолог назвал 2 сценария участия Польши в ситуации на Украине

При одном из сценариев Украина потеряет несколько областей, сказал Владимир Брутер Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Несколько областей Украины войдут в состав Польши или Варшава отправит туда своих военных, не аннексируя территорию. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Вариант вмешательства Польши непосредственно в ситуацию на Украине рассматривался, рассматривается и будет рассматриваться. Он лежит на столе в Варшаве, в Киеве и Вашингтоне. Не случайно же хотят принять закон о наделении граждан Польши особым статусом. Предположим, что Польша аннексирует Украину. Тогда три или пять западных областей становятся частью Польши. Это означает, что Украина теряет эти области. Там не будет Украины», — сказал Владимир Брутер.

Другой сценарий официально не лишает Киев земель, добавил политолог. «Польша просто оккупирует Украину, но без утраты государственности. Польша посылает туда своих военнослужащих. При этом Украина сохраняется хотя бы в границах этих пяти областей», — отметил собеседник агентства.

Брутер подчеркнул, что вмешательство Варшавы — это запасной план, чтобы Россия не приблизилась к Польше. «Первый вариант не очень интересен Вашингтону, а второй — Варшаве. Он рассматривается Вашингтоном, но как крайний. Только как средство не допустить Россию до польской границы», — объяснил эксперт.

Зеленский анонсировал внесение в парламент страны законопроекта об особом статусе для граждан Польши. Польский заместитель министра иностранных дел одобрил эту идею. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Варшава начала переходить к захвату территорий на западе Украины. В качестве примера он привел заявление президента Польши Анджея Дуды о том, что вскоре польско-украинская граница перестанет существовать.

Российский лидер Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины 24 февраля. По его словам, основными ее цели является денацификация и демилитаризация киевского режима.

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