Капитан Дандыкин: ВСУ впали в истерику из-за поражений на Украине

Украинские бойцы стреляют по социальной инфраструктуре, сказал Василий Дандыкин (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные устроили обстрел городов ДНР от злости, что эти территории им не достанутся. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделился ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Они уже в порыве злости стреляют. А на ком еще злость вымещать, конечно, на мирных жителях. Они стреляют по социальной инфраструктуре, по больницам, по школам, по жилым домам, зная, что все это им уже не достанется. Бьют конкретно для того, чтобы убить как можно больше мирных жителей, посеять смуту и панику. Интенсивность огня говорит о многом. Украинские военные стараются бить уже и по Херсону, так как известно, что он им тоже не достанется», — сказал Василий Дандыкин.

Данные обстрелы могут свидетельствовать о том, что бойцы со стороны Украины не хотят, чтобы их вооружение досталось силам России и ЛДНР. «Они попытаются прорваться из окружения. Чтобы не получилось, как в Мариуполе расстреливают боезапас, чтобы он не достался силам ДНР, ЛНР и Российской армии. Они ощущают, что время работает на нас», — объяснил военный. Капитан отметил, что количество припасов, которое выпустили ВСУ говорит, что они продолжают получать поставки от стран Запада, несмотря на то, что Россия занимается их уничтожением.

В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что украинские военные обстреляли направления: Новгородское — Пантелеймоновка, Красногоровка — Донецк, Озеряновка — Михайловка, Авдеевка — Донецк. По данным Народной милиции ДНР, националисты уничтожили шахту имени Челюскинцев. Обстрелу также подверглись несколько школ и ясли-сад в Донецке. Со стороны Украины выпущено более 680 снарядов и мин из «Градов», 155, 152 и 122-мм ствольной артиллерии, а также 120-мм минометов.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Как объяснил президент РФ Владимир Путин, ее целью стали освобождение Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.

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