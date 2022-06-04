Родители воспитанников детского сада №104 пожаловались на ограничения Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Родители воспитанников садика №104 на улице Гвардейской в Каменске-Уральском (Свердловская область) пожаловались, что их не пустили на выпускной к детям. Им пришлось смотреть на торжество с улицы, рассказала URA.RU мама одного из ребенка.

«Это просто ужас какой-то, во всех садиках пускают, и только 104-й отличился. Мы очень расстроены. А не пустили нас по причине „карантина“ в стране, так как ограничения вроде как до 2024 года. Мы звонили в управление образования, нам ответили, что на усмотрение заведующей — пускать или не пускать родителей. Мы могли бы и надавить и поспорить с ней, но побоялись, что она вообще лишит детей праздника. Смысл в выпускном, если дети готовят концерт для родителей, а их на празднике нет?», — пожаловалась собеседница.

По ее словам, родителей уже давно не пускают в садик. Детей передают сотрудникам в холле. URA.RU обратилось за комментарием в детский сад №104, но там порекомендовали позвонить в рабочие часы. Также агентство направило запрос министру образования Свердловской области, в котором попросило разъяснить действующие нормы.

10 марта губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил все ранее введенные ограничения, оставив лишь требование носить маски в общественных местах. 3 июня глава региона подписал указ об отмене масочного режима. Ранее вирусолог, заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в разговоре с URA.RU отметил, что пандемия коронавируса близка к завершению и цифры заболеваемости будут на низких значениях в конце 2022 года.

Родители негодуют, что концерт готовили для них, а смотрели его сотрудники детского сада Фото предоставлено читательницей URA.RU

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