В США призвали Зеленского закончить конфликт на условиях России

05 июня 2022 в 21:29 Размер текста - 17 +

США должны оказать давление на Владимира Зеленского, считает Фрэнк Говард Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский должен закончить конфликт на территории страны и согласиться на условия России. Такое мнение высказал обозреватель американского журнала American Thinker Фрэнк Говард. «Соединенные Штаты должны оказать сильное давление на президента Зеленского, чтобы он согласился на урегулирование и позволил русскоязычным районам на юге и востоке Украины отделиться и остаться под контролем России. При наилучшем исходе событий Украина по итогам будущих переговоров останется нейтральной в геополитическом противостоянии Запада и России», — написал Говард. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. После начала спецоперации стороны провели несколько раундов переговоров, однако они ни к чему не привели. 14 мая Путин сообщил, что переговоры с Украиной приостановлены, так как Киев фактически вышел из них. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Украина прекрасно знает все требования России, однако Киев «морозит» переговоры. Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Президент Украины Владимир Зеленский должен закончить конфликт на территории страны и согласиться на условия России. Такое мнение высказал обозреватель американского журнала American Thinker Фрэнк Говард. «Соединенные Штаты должны оказать сильное давление на президента Зеленского, чтобы он согласился на урегулирование и позволил русскоязычным районам на юге и востоке Украины отделиться и остаться под контролем России. При наилучшем исходе событий Украина по итогам будущих переговоров останется нейтральной в геополитическом противостоянии Запада и России», — написал Говард. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. После начала спецоперации стороны провели несколько раундов переговоров, однако они ни к чему не привели. 14 мая Путин сообщил, что переговоры с Украиной приостановлены, так как Киев фактически вышел из них. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Украина прекрасно знает все требования России, однако Киев «морозит» переговоры.