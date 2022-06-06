В ХМАО и ЯНАО сократилось количество вакансий

В Югре вакансий стало меньше на 10%, на Ямале — на 9% Фото: Анна Майорова © URA.RU

В сравнении с маем прошлого года в ХМАО и ЯНАО уменьшилось количество предложений о работе. В Югре показатель сократился на 10%, на Ямале — на 9%, сообщает пресс-служба hh.ru.

«В ХМАО количество вакансий сильнее всего снизилось в профессиональных сферах „Госслужба, НКО“ (-98%), „Страхование“ (-91%), „Автобизнес“ (-74%), „Банки, инвестиции, лизинг“ (-69%), „Домашний персонал“ (-58%). В ЯНАО стали реже искать новый персонал в сферах „Консультирование“ (-75%), „Банки, инвестиции“ (-69%), „Автобизнес“ (-65%), „Туризм, гостиницы, рестораны“ (-49%), „Административный персонал“ (-47%)», — рассказали в hh.ru.

В Ханты-Мансийском автономном округе в сравнении с апрелем текущего года количество предложений о работе возросло на 1%, до 6,7 тысячи вакансий. В Ямало-ненецком автономном округе наоборот, снизилось на 4%, до 2,6 тысячи вакансий.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО и ЯНАО определили топ-5 профессий, за которые развернулась борьба среди жителей этих регионов. О них сообщила пресс-служба hh.ru.

Результаты исследования hh.ru hh.ru