Свердловский вице-губернатор выехал в Донбасс со спецзаданием

25 мая 2022 в 19:49 Размер текста - 17 +

Олег Чемезов, по неофициальным данным, в эти дни находится в Макеевке Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Свердловский вице-губернатор Олег Чемезов, курирующий политические вопросы, отправился в командировку в Донбасс. Как сообщили URA.RU сразу несколько источников в региональной власти, статусный чиновник в составе уральской делегации находится в Макеевке — городе, восстановлением которого займется Свердловская область. «Чемезов работает в Макеевке с прошлой недели. Ведет переговоры [с местной администрацией] по поставкам гумпомощи, лекарств, стройматериалов. Сейчас идет разработка плана, как восстанавливать инфраструктуру города», — поделился собеседник агентства. Другой источник уточнил, что вице-губернатор вернется в Екатеринбург к концу рабочей недели. Сам Чемезов в разговоре с URA.RU воздержался от комментариев по теме. 23 мая пресс-служба администрации Макеевки сообщила, что в город прибыли представители Свердловской области, которые заняты оценкой масштабов последствий от боевых действий. За несколько дней до этого появилась информация, что уральский регион возьмет шефство над Макеевкой. Чемезов — не первый свердловский политик, отправившийся в Донбасс. В середине мая регион посетил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, договорившийся с Луганском о побратимских отношениях. Следом в Мариуполь выехали вице-спикер свердловского заксобрания Виктор Шептий, депутат Госдумы от региона Максим Иванов и бывший уральский политик, глава ФАДН Игорь Баринов. Последние побывали в окрестностях комбината «Азовсталь», где укрывались боевики экстремистского нацподразделения «Азов», запрещенного в РФ. Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства утверждал, что также это делается ради спасения жителей ДНР и ЛНР от угрозы со стороны нацбатов и украинской армии.

Свердловский вице-губернатор Олег Чемезов, курирующий политические вопросы, отправился в командировку в Донбасс. Как сообщили URA.RU сразу несколько источников в региональной власти, статусный чиновник в составе уральской делегации находится в Макеевке — городе, восстановлением которого займется Свердловская область. «Чемезов работает в Макеевке с прошлой недели. Ведет переговоры [с местной администрацией] по поставкам гумпомощи, лекарств, стройматериалов. Сейчас идет разработка плана, как восстанавливать инфраструктуру города», — поделился собеседник агентства. Другой источник уточнил, что вице-губернатор вернется в Екатеринбург к концу рабочей недели. Сам Чемезов в разговоре с URA.RU воздержался от комментариев по теме. 23 мая пресс-служба администрации Макеевки сообщила, что в город прибыли представители Свердловской области, которые заняты оценкой масштабов последствий от боевых действий. За несколько дней до этого появилась информация, что уральский регион возьмет шефство над Макеевкой. Чемезов — не первый свердловский политик, отправившийся в Донбасс. В середине мая регион посетил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, договорившийся с Луганском о побратимских отношениях. Следом в Мариуполь выехали вице-спикер свердловского заксобрания Виктор Шептий, депутат Госдумы от региона Максим Иванов и бывший уральский политик, глава ФАДН Игорь Баринов. Последние побывали в окрестностях комбината «Азовсталь», где укрывались боевики экстремистского нацподразделения «Азов», запрещенного в РФ. Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства утверждал, что также это делается ради спасения жителей ДНР и ЛНР от угрозы со стороны нацбатов и украинской армии.