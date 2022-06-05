Хакеры атакуют сайты правительства ХМАО

06 июня 2022 в 13:20 Размер текста - 17 +

На официальные сайты властей ХМАО совершается DDoS -атака Фото: Анна Майорова © URA.RU Официальные сайты властей ХМАО подверглись атаке хакеров. Об этом URA.RU рассказал директор департамента информационного развития Югры Павел Ципорин. «Сегодня с утра начались атаки DDoS на наши официальные сайты. Их не удалось „уронить“, но работа действительно замедлена. Наши специалисты отрабатывают ситуацию и восстанавливают работу», — сказал Ципорин. Он добавил, что вместе с сайтами, хакеры атакуют систему ВКС. На данный момент сайт региональных властей работают с задержкой. Сайт думы ХМАО не работает. Ранее URA.RU писало, что на сайты различных структур в ХМАО регулярно стали совершаться хакерские атаки. Так, проблемы в работе были зафиксированы на сайтах судов, международных аэропортов, а также интернет-ресурсе властей из ХМАО. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Официальные сайты властей ХМАО подверглись атаке хакеров. Об этом URA.RU рассказал директор департамента информационного развития Югры Павел Ципорин. «Сегодня с утра начались атаки DDoS на наши официальные сайты. Их не удалось „уронить“, но работа действительно замедлена. Наши специалисты отрабатывают ситуацию и восстанавливают работу», — сказал Ципорин. Он добавил, что вместе с сайтами, хакеры атакуют систему ВКС. На данный момент сайт региональных властей работают с задержкой. Сайт думы ХМАО не работает. Ранее URA.RU писало, что на сайты различных структур в ХМАО регулярно стали совершаться хакерские атаки. Так, проблемы в работе были зафиксированы на сайтах судов, международных аэропортов, а также интернет-ресурсе властей из ХМАО.