05 июня 2022
04 июня 2022

Хакеры атакуют сайты правительства ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работа за компьютером. Иллюстрации. Екатеринбург, интернет, клавиатура, работа, фрилансер, фриланс, компьютер, онлайн, удаленная работа, удаленка, работа на удаленке, работа на компьютере, работа за компьютером, клавиатура компьютера
На официальные сайты властей ХМАО совершается DDoS -атака Фото:

Официальные сайты властей ХМАО подверглись атаке хакеров. Об этом URA.RU рассказал директор департамента информационного развития Югры Павел Ципорин.

«Сегодня с утра начались атаки DDoS на наши официальные сайты. Их не удалось „уронить“, но работа действительно замедлена. Наши специалисты отрабатывают ситуацию и восстанавливают работу», — сказал Ципорин. Он добавил, что вместе с сайтами, хакеры атакуют систему ВКС. На данный момент сайт региональных властей работают с задержкой. Сайт думы ХМАО не работает.

Ранее URA.RU писало, что на сайты различных структур в ХМАО регулярно стали совершаться хакерские атаки. Так, проблемы в работе были зафиксированы на сайтах судов, международных аэропортов, а также интернет-ресурсе властей из ХМАО.

Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

Официальные сайты властей ХМАО подверглись атаке хакеров. Об этом URA.RU рассказал директор департамента информационного развития Югры Павел Ципорин. «Сегодня с утра начались атаки DDoS на наши официальные сайты. Их не удалось „уронить“, но работа действительно замедлена. Наши специалисты отрабатывают ситуацию и восстанавливают работу», — сказал Ципорин. Он добавил, что вместе с сайтами, хакеры атакуют систему ВКС. На данный момент сайт региональных властей работают с задержкой. Сайт думы ХМАО не работает. Ранее URA.RU писало, что на сайты различных структур в ХМАО регулярно стали совершаться хакерские атаки. Так, проблемы в работе были зафиксированы на сайтах судов, международных аэропортов, а также интернет-ресурсе властей из ХМАО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...