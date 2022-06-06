Алексей Орлов впервые высказался о случившемся в лицее №12 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Скандал из-за «ЛГБТ-танца» в лицее Екатеринбурга

Завуч екатеринбургского лицея №12, оказавшегося в центре ЛГБТ-скандала, уволена. А директору Любови Кулевой ничего не угрожает, даже несмотря на московскую проверку. Об этом URA.RU рассказал мэр Алексей Орлов, прежде не высказывавшийся об инциденте.

«По мнению нашего руководителя, это, конечно, шутка. Но я тоже такие шутки… [не одобряю]. Такого в стенах школы происходить в принципе не должно. По завучу мы приняли решение — уволим. Она написала заявление на увольнение. Я считаю, это правильное решение. Все-таки надо даже к таким вещам относиться очень сдержанно. Директор — человек заслуженный, в системе образования практически 50 лет. И за это ее увольнять, я тоже считаю, нельзя», — заявил градоначальник.

Резонанс вокруг престижного лицея возник после того, как днем 31 мая телеведущий Владимир Соловьев поделился видео танца старшеклассников в розовых футболках, в котором можно усмотреть признаки ЛГБТ. После разноса от министра образования Юрия Биктуганова в учреждение тут же выехала инспекция. По итогам проверки администрация заявила, что вышло недоразумение. А Биктуганов потребовал уволить директора.

Сразу после этого Кулева, по данным URA.RU, написала заявление «по собственному». Но мэрия — ее работодатель — прошение не приняла. Чиновники тут же обратились к неравнодушным родителям с призывом действовать. В итоге вечером к лицею вышли десятки сторонников Кулевой. За два часа они собрали 1,3 тысячи подписей. По завершении их акции губернатор Евгений Куйвашев заявил, что не допустит не только отставки директора, но и применения к ней каких-либо других санкций.

2 июня в лицей нагрянула проверка из Минпросвещения РФ. Каковы ее итоги, пока неизвестно.

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