Дмитрия Федорова поразил героизм учителя из Волновахи Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат Пермской городской думы Дмитрий Федоров, который с 1 июня находится на Украине, выразил восхищение героическим поступком директора школы №5 Волновахи Людмилы Аксеминко, с которой он познакомился во время посещения города. Она отказалась заниматься антироссийской пропагандой, за что получила пожизненный срок на Украине. Об этом Федоров пишет на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Хотелось бы отдельно сказать об удивительном человеке — директоре школы №5 г. Волноваха Людмиле Викторовне Аксеминко. Несмотря на хрупкость и женственность, Людмила Викторовна — человек невероятной силы духа и смелости. Она отказалась пропагандировать антироссийские настроения и продолжала обучать детей русскому языку», — отмечает Федоров. По его словам, за это ее приговорили к пожизненному заключению на территории Украины.

Дмитрий Федоров рассказал также, что передал письма местным ребятам от учеников пермских школ №22, №77 и школы инженерной мысли им. П.А. Соловьева. В них пермяки говорят слова поддержки. Также пермская делегация вручила подарки детям и военнослужащим, а также продукты питания и товары первой необходимости. Пермская делегация, в составе которой несколько местных депутатов, отправилась в Донбасс 1 июня. Ранее Федоров поделился эмоциями от посещения Мариуполя.

Специальная операция по прекращению восьмилетнего геноцида на Донбассе проводится с 24 февраля. Главным приоритетом российских войск является недопущение жертв среди мирного населения и личного состава. Атаки ведутся только по объектам военной инфраструктуры.

Дмитрий Федоров с Людмилой Аксеминко Фото: Страница Дмитрия Федорова ВКонтакте

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