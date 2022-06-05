05 июня 2022

Пермский депутат рассказал о смелом поступке учителя из Волновахи. «Была приговорена пожизненно»

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7 заседание Пермской городской думы VII созыва. Пермь, пермская городская дума, депутат городской думы, депутат пермь, дмитрий федоров
Дмитрия Федорова поразил героизм учителя из Волновахи Фото:
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Депутат Пермской городской думы Дмитрий Федоров, который с 1 июня находится на Украине, выразил восхищение героическим поступком директора школы №5 Волновахи Людмилы Аксеминко, с которой он познакомился во время посещения города. Она отказалась заниматься антироссийской пропагандой, за что получила пожизненный срок на Украине. Об этом Федоров пишет на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Хотелось бы отдельно сказать об удивительном человеке — директоре школы №5 г. Волноваха Людмиле Викторовне Аксеминко. Несмотря на хрупкость и женственность, Людмила Викторовна — человек невероятной силы духа и смелости. Она отказалась пропагандировать антироссийские настроения и продолжала обучать детей русскому языку», — отмечает Федоров. По его словам, за это ее приговорили к пожизненному заключению на территории Украины.

Дмитрий Федоров рассказал также, что передал письма местным ребятам от учеников пермских школ №22, №77 и школы инженерной мысли им. П.А. Соловьева. В них пермяки говорят слова поддержки. Также пермская делегация вручила подарки детям и военнослужащим, а также продукты питания и товары первой необходимости. Пермская делегация, в составе которой несколько местных депутатов, отправилась в Донбасс 1 июня. Ранее Федоров поделился эмоциями от посещения Мариуполя.

Специальная операция по прекращению восьмилетнего геноцида на Донбассе проводится с 24 февраля. Главным приоритетом российских войск является недопущение жертв среди мирного населения и личного состава. Атаки ведутся только по объектам военной инфраструктуры.

Дмитрий Федоров с Людмилой Аксеминко
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Депутат Пермской городской думы Дмитрий Федоров, который с 1 июня находится на Украине, выразил восхищение героическим поступком директора школы №5 Волновахи Людмилы Аксеминко, с которой он познакомился во время посещения города. Она отказалась заниматься антироссийской пропагандой, за что получила пожизненный срок на Украине. Об этом Федоров пишет на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Хотелось бы отдельно сказать об удивительном человеке — директоре школы №5 г. Волноваха Людмиле Викторовне Аксеминко. Несмотря на хрупкость и женственность, Людмила Викторовна — человек невероятной силы духа и смелости. Она отказалась пропагандировать антироссийские настроения и продолжала обучать детей русскому языку», — отмечает Федоров. По его словам, за это ее приговорили к пожизненному заключению на территории Украины. Дмитрий Федоров рассказал также, что передал письма местным ребятам от учеников пермских школ №22, №77 и школы инженерной мысли им. П.А. Соловьева. В них пермяки говорят слова поддержки. Также пермская делегация вручила подарки детям и военнослужащим, а также продукты питания и товары первой необходимости. Пермская делегация, в составе которой несколько местных депутатов, отправилась в Донбасс 1 июня. Ранее Федоров поделился эмоциями от посещения Мариуполя. Специальная операция по прекращению восьмилетнего геноцида на Донбассе проводится с 24 февраля. Главным приоритетом российских войск является недопущение жертв среди мирного населения и личного состава. Атаки ведутся только по объектам военной инфраструктуры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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