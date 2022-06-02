В Донбассе Дмитрий Федоров переоделся в камуфляж Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат Пермской гордумы Дмитрий Федоров, который в 2021 году со скандалом вышел из «Единой России» и перешел в ряды эсеров, на своей странице ВКонтакте поделился впечатлениями о посещении Мариуполя. В среду, 1 июня, инициативная группа во главе с Федоровым, с гуманитарным грузом уехала на Донбасс.

«Вчерашний день провели в городе Мариуполь… Невозможно подобрать слова, чтобы выразить все свои чувства и эмоции от увиденного и услышанного! Страх, боль, горе — это то, чем, кажется, пропитан даже воздух…», — написал Дмитрий Федоров.

По его словам, весь день в Мариуполе он провел в общении. Удалось поговорить более чем с 70 людьми. От этих историй о том, «как ждали спасения в лице наших солдат», «как жили под гнетом террористов из группы „Азов“» (запрещена в РФ) его «бросало в дрожь». «Побывав здесь, увидев вс своими глазами и пообщавшись с местными жителями, я еще раз убедился в правильности принятых решений!», — рапортует Федоров.

Вместе с Федоровым в Донбасс уехали депутат ЗС Григорий Малинин, депутат гордумы Перми Эдуард Мирзамухаметов. Они решили своим примером показать, что такое патриотизм. А также повезли гуманитарную помощь, в том числе, канцтовары для школьников. Дмитрий Федоров до лета 2021 года возглавлял отделение «Единой России» в Свердловском районе Перми. Был депутатом от этой партии. Но на выборах в прошлом году в списки единороссов не попал и потому решил воспользоваться поддержкой «Справедливой России». Эсеры, пользуясь связями Федорова в районе, пытались поставили в списки здесь самых сильных кандидатов, но властям удалось разбить этот заговор.

Специальная операция по прекращению восьмилетнего геноцида русских на Донбассе проводится с 24 февраля. Главным приоритетом российских войск является недопущение жертв среди мирного населения. Уничтожаются только военные объекты. Ранее URA.RU сообщало, что тысячи жителей стали жертвами ВСУ. Их использовали как заложников.

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