Губернатор Вадим Шумков приехал в лагерь в День защиты детей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков попросил детей, которые отдыхают в лагере им. Островского, в конце смены петь гимн России не стесняясь. Об этом он написал 1 июня на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Выехал в детский оздоровительный лагерь им. Островского. <…> С ребятишками договорились, что к концу смены они на построении будут петь гимн России в голос, ничего, никого и никогда не стесняясь», — рассказал Шумков.

По его словам, за короткий период территория лагеря, который относится к «Оздоровительному комплексу» Кургана, превратился в «достойный объект с хорошим медицинским центром круглогодичного пребывания». Шумков добавил, что через несколько лет лагерь сделают комфортнее и красивее.

Ранее Шумков встретился со школьниками в День пионерии. Тогда он поделился мнением, что каждый из современных школьников способен на многое, если будет знать историю семьи и малой родины.

Вадим Шумков пообщался с отдыхающими в лагере Фото: страница Вадима Шумкова в соцсети «ВКонтакте»

Вместе с губернатором Вадимом Шумковым в лагерь приехала мэр Кургана Елена Ситникова Фото: страница Вадима Шумкова в соцсети «ВКонтакте»