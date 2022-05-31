31 мая 2022

Губернатор Шумков попросил детей не стесняться гимна России. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония вручения наград от Совета Федерации. Курган, шумков вадим
Губернатор Вадим Шумков приехал в лагерь в День защиты детей (архивное фото) Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков попросил детей, которые отдыхают в лагере им. Островского, в конце смены петь гимн России не стесняясь. Об этом он написал 1 июня на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Выехал в детский оздоровительный лагерь им. Островского. <…> С ребятишками договорились, что к концу смены они на построении будут петь гимн России в голос, ничего, никого и никогда не стесняясь», — рассказал Шумков.

По его словам, за короткий период территория лагеря, который относится к «Оздоровительному комплексу» Кургана, превратился в «достойный объект с хорошим медицинским центром круглогодичного пребывания». Шумков добавил, что через несколько лет лагерь сделают комфортнее и красивее.

Ранее Шумков встретился со школьниками в День пионерии. Тогда он поделился мнением, что каждый из современных школьников способен на многое, если будет знать историю семьи и малой родины.

Вадим Шумков пообщался с отдыхающими в лагере
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Вместе с губернатором Вадимом Шумковым в лагерь приехала мэр Кургана Елена Ситникова
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Губернатор Курганской области Вадим Шумков попросил детей, которые отдыхают в лагере им. Островского, в конце смены петь гимн России не стесняясь. Об этом он написал 1 июня на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Выехал в детский оздоровительный лагерь им. Островского. <…> С ребятишками договорились, что к концу смены они на построении будут петь гимн России в голос, ничего, никого и никогда не стесняясь», — рассказал Шумков. По его словам, за короткий период территория лагеря, который относится к «Оздоровительному комплексу» Кургана, превратился в «достойный объект с хорошим медицинским центром круглогодичного пребывания». Шумков добавил, что через несколько лет лагерь сделают комфортнее и красивее. Ранее Шумков встретился со школьниками в День пионерии. Тогда он поделился мнением, что каждый из современных школьников способен на многое, если будет знать историю семьи и малой родины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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