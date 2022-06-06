Концерт Чичериной пытались отменить из-за патриотической позиции. «Зря пригласили такого персонажа»

06 июня 2022 в 23:18 Размер текста - 17 +

Однако выступление состоялось, а клуб был полностью забит Фото: Александр Мамаев © URA.RU Выступление свердловской певицы Юлии Чичериной в московском клубе «16 тонн» могло сорваться из-за призывов людей бойкотировать концерт. Как только клуб объявил о выступлении певицы в Instagram (деятельность запрещена на территории РФ), в комментариях посыпались гневные сообщения. Но в итоге концерт состоялся, а зал полностью заполнился. «После такого, пожалуй, стоит прекратить ходить в «16 тонн», — говорится в комментарии. Люди заявляют, что «16 тонн», пригласив Чичерину, лишился положительной репутации. «Зря вы пригласили этого персонажа. Очень зря», — заявляет автор. Патриотическая позиция Чичериной касательно спецоперации РФ на Украине стала причиной нападок на нее и музыкальную площадку. Администраторам «16 тонн» пришлось даже скрывать оскорбительные комментарии. «Друзья, мы — музыкальный клуб. У каждого артиста есть своя аудитория и позиция. Если вам не нравится артист, то не приходите на концерт. Просим никого не оскорблять в комментариях», — обратились сотрудники клуба к комментаторам. Сторонников певицы оказалось больше, и клуб в итоге был полон. «Спасибо „16 тонн“ за прекрасный вечер, спасибо всем кто был с нами, простите, что так тесно, но клуб неплохой! Победа будет за нами, но внешний враг будет разбит только после того, как одолеем врага внутреннего, который открыто выступает против СВО и рулит мнением о музыкантах и шоу-бизнесе на Руси», — написала Чичерина в telegram-канале. Певица Юлия Чичерина открыто поддерживает спецоперацию, начавшуюся 24 февраля. За поддержку российской стороны против нее возбуждено уголовное дело Генпрокуратурой Украины. Из-за спецоперации Чичерина часто бывает на Донбассе. К слову, она является гражданкой ДНР с 2020 года. Скрины из соцсети клуба «16 тонн» Скрины из соцсети клуба «16 тонн» Скрин из telegram-канале Чичериной Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Выступление свердловской певицы Юлии Чичериной в московском клубе «16 тонн» могло сорваться из-за призывов людей бойкотировать концерт. Как только клуб объявил о выступлении певицы в Instagram (деятельность запрещена на территории РФ), в комментариях посыпались гневные сообщения. Но в итоге концерт состоялся, а зал полностью заполнился. «После такого, пожалуй, стоит прекратить ходить в «16 тонн», — говорится в комментарии. Люди заявляют, что «16 тонн», пригласив Чичерину, лишился положительной репутации. «Зря вы пригласили этого персонажа. Очень зря», — заявляет автор. Патриотическая позиция Чичериной касательно спецоперации РФ на Украине стала причиной нападок на нее и музыкальную площадку. Администраторам «16 тонн» пришлось даже скрывать оскорбительные комментарии. «Друзья, мы — музыкальный клуб. У каждого артиста есть своя аудитория и позиция. Если вам не нравится артист, то не приходите на концерт. Просим никого не оскорблять в комментариях», — обратились сотрудники клуба к комментаторам. Сторонников певицы оказалось больше, и клуб в итоге был полон. «Спасибо „16 тонн“ за прекрасный вечер, спасибо всем кто был с нами, простите, что так тесно, но клуб неплохой! Победа будет за нами, но внешний враг будет разбит только после того, как одолеем врага внутреннего, который открыто выступает против СВО и рулит мнением о музыкантах и шоу-бизнесе на Руси», — написала Чичерина в telegram-канале. Певица Юлия Чичерина открыто поддерживает спецоперацию, начавшуюся 24 февраля. За поддержку российской стороны против нее возбуждено уголовное дело Генпрокуратурой Украины. Из-за спецоперации Чичерина часто бывает на Донбассе. К слову, она является гражданкой ДНР с 2020 года.