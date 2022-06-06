В сеть утекли данные «Ростелекома»

06 июня 2022 в 23:30 Размер текста - 17 +

В открытый доступ попали данные сотрудников «Ростелекома» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В «Ростелекоме» подтвердили информацию об утечке внутренних данных компании. Ранее ряд telegram-каналов писали, что в открытый доступ попала база данных, содержащая адреса электронной почты, должности, телефоны и другую информацию о сотрудниках. Предполагается, что слив данных организовал бывший работник «Ростелекома». «Мы знаем об опубликованном инциденте. Проверяем на причастность к нему одного из уволенных сотрудников, который в декабре 2021 года скопировал часть внутреннего телефонного справочника. Ведется расследование», — передает слова пресс-службы компании telegram-канал РБК. Сообщается, что попавшая в открытый доступ база данных содержит более 109 тысяч строк с информацией о сотрудниках. В конце марта в интернете опубликовали интерактивную карту, где отображены адреса клиентов сервиса «Яндекс.Еда». Кроме адресов в открытый доступ попали имена, телефоны, e-mail и суммы заказов за последние полгода. О подобном инциденте сообщал и Сервис доставки еды Delivery Club. Утечку данных пользователей расследовала и медицинская лаборатория «Гемотест».В Госдуме предложили ужесточить наказание за незаконное распространение персональных данных россиян. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

В «Ростелекоме» подтвердили информацию об утечке внутренних данных компании. Ранее ряд telegram-каналов писали, что в открытый доступ попала база данных, содержащая адреса электронной почты, должности, телефоны и другую информацию о сотрудниках. Предполагается, что слив данных организовал бывший работник «Ростелекома». «Мы знаем об опубликованном инциденте. Проверяем на причастность к нему одного из уволенных сотрудников, который в декабре 2021 года скопировал часть внутреннего телефонного справочника. Ведется расследование», — передает слова пресс-службы компании telegram-канал РБК. Сообщается, что попавшая в открытый доступ база данных содержит более 109 тысяч строк с информацией о сотрудниках. В конце марта в интернете опубликовали интерактивную карту, где отображены адреса клиентов сервиса «Яндекс.Еда». Кроме адресов в открытый доступ попали имена, телефоны, e-mail и суммы заказов за последние полгода. О подобном инциденте сообщал и Сервис доставки еды Delivery Club. Утечку данных пользователей расследовала и медицинская лаборатория «Гемотест».В Госдуме предложили ужесточить наказание за незаконное распространение персональных данных россиян.