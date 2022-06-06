В Китае доложили о радикальной смене тактики США на Украине

07 июня 2022 в 00:27 Размер текста - 17 +

Global Times: США пытается вернуть себе статус мирового гегемона за счет Украины Фото: unsplash.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Соединенные Штаты Америки продолжают поставлять оружие для ВСУ, однако цель этой поддержки изменилась. Об этом сообщило китайское издание Global Times. «Военная помощь США вышла за рамки ранее обозначенных задач — помочь Украине победить Россию. Белый дом учитывает и национальные интересы», — считает автор статьи. По его мнению, положение Америки в качестве мирового лидера пошатнулось. Пытаясь восстановить утерянные позиции администрация Байдена делает все, чтобы устроить хаос и вернуть себе статус мирового гегемона. Россия 24 февраля начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, а также спасению жителей Донбасса от восьмилетнего геноцида ВСУ. В связи с этим США помогают Украине финансово и поставками оружия. В мае американский президент Джо Байден подписал закон о предоставлении Украине нового транша в размере 40 млрд долларов. Затем в США заявили, что помогут Украине ракетами — РСЗО HIMARS с боеприпасами. Украина уже заверила Штаты в том, что не будет применять их против целей на территории РФ. Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Соединенные Штаты Америки продолжают поставлять оружие для ВСУ, однако цель этой поддержки изменилась. Об этом сообщило китайское издание Global Times. «Военная помощь США вышла за рамки ранее обозначенных задач — помочь Украине победить Россию. Белый дом учитывает и национальные интересы», — считает автор статьи. По его мнению, положение Америки в качестве мирового лидера пошатнулось. Пытаясь восстановить утерянные позиции администрация Байдена делает все, чтобы устроить хаос и вернуть себе статус мирового гегемона. Россия 24 февраля начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, а также спасению жителей Донбасса от восьмилетнего геноцида ВСУ. В связи с этим США помогают Украине финансово и поставками оружия. В мае американский президент Джо Байден подписал закон о предоставлении Украине нового транша в размере 40 млрд долларов. Затем в США заявили, что помогут Украине ракетами — РСЗО HIMARS с боеприпасами. Украина уже заверила Штаты в том, что не будет применять их против целей на территории РФ.