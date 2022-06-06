В Киеве опровергли получение украинского гражданства Невзоровым*

07 июня 2022 в 00:58 Размер текста - 17 +

Невзорову для получения украинского паспорта нужно отказаться от гражданства РФ Фото: Алексей Андронов © URA.RU Российский журналист Александр Невзоров (признан СМИ-иноагентом в России) еще не получил гражданство Украины. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики Алексей Данилов. «У Александра Невзорова еще нет украинского гражданства. Он только обратился, чтобы его получить», — сказал Данилов в эфире «24 Канала». По его словам, для получения украинского паспорта журналист должен будет пройти «определенную процедуру» и отказаться от гражданства РФ. 3 июня советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский предоставил Невзорову и его супруге украинское гражданство. Ранее семья покинула Россию. Невзоров был объявлен в розыск на территории РФ. Следственный комитет возбудил уголовное дело против журналиста: по версии следствия, он распространял ложную информацию о действиях вооруженных сил РФ. Кроме того, СК потребовал заочного ареста Невзорова. *Александр Невзоров — признан СМИ-иноагентом в России Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Российский журналист Александр Невзоров (признан СМИ-иноагентом в России) еще не получил гражданство Украины. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики Алексей Данилов. «У Александра Невзорова еще нет украинского гражданства. Он только обратился, чтобы его получить», — сказал Данилов в эфире «24 Канала». По его словам, для получения украинского паспорта журналист должен будет пройти «определенную процедуру» и отказаться от гражданства РФ. 3 июня советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский предоставил Невзорову и его супруге украинское гражданство. Ранее семья покинула Россию. Невзоров был объявлен в розыск на территории РФ. Следственный комитет возбудил уголовное дело против журналиста: по версии следствия, он распространял ложную информацию о действиях вооруженных сил РФ. Кроме того, СК потребовал заочного ареста Невзорова. *Александр Невзоров — признан СМИ-иноагентом в России