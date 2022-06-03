Невзоров* получил гражданство Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предоставил журналисту Александру Невзорову (признан СМИ-иноагент в России) и его супруге украинское гражданство. Об этом заявил советник главы МВД страны Антон Геращенко.
«Александру Невзорову и его супруге Лидии Невзоровой Указом Президента Владимира Зеленского предоставлено гражданство Украины», — написал Геращенко в Telegram. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что журналист вместе с супругой подавал заявку на получение украинского гражданства.
Президент Украины Владимир Зеленский предоставил журналисту Александру Невзорову (признан СМИ-иноагент в России) и его супруге украинское гражданство. Об этом заявил советник главы МВД страны Антон Геращенко. «Александру Невзорову и его супруге Лидии Невзоровой Указом Президента Владимира Зеленского предоставлено гражданство Украины», — написал Геращенко в Telegram. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что журналист вместе с супругой подавал заявку на получение украинского гражданства. Александр Невзоров объявлен в розыск на территории России. Следственный комитет возбудил уголовное дело против журналиста: по версии следствия, он распространял ложную информацию о действиях вооруженных сил РФ. Кроме того, СК РФ потребовал заочного ареста Невзорова. *Александр Невзоров — признан СМИ-иноагентом в России