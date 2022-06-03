Невзоров* получил гражданство Украины

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Размещение беженцев с Украины. Сургут, паспорт украины
Александр и Лидия Невзоровы получили гражданство Украины, сообщили в МВД страны Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский предоставил журналисту Александру Невзорову (признан СМИ-иноагент в России) и его супруге украинское гражданство. Об этом заявил советник главы МВД страны Антон Геращенко.

«Александру Невзорову и его супруге Лидии Невзоровой Указом Президента Владимира Зеленского предоставлено гражданство Украины», — написал Геращенко в Telegram. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что журналист вместе с супругой подавал заявку на получение украинского гражданства.

Александр Невзоров объявлен в розыск на территории России. Следственный комитет возбудил уголовное дело против журналиста: по версии следствия, он распространял ложную информацию о действиях вооруженных сил РФ. Кроме того, СК РФ потребовал заочного ареста Невзорова.

*Александр Невзоров — признан СМИ-иноагентом в России

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Президент Украины Владимир Зеленский предоставил журналисту Александру Невзорову (признан СМИ-иноагент в России) и его супруге украинское гражданство. Об этом заявил советник главы МВД страны Антон Геращенко. «Александру Невзорову и его супруге Лидии Невзоровой Указом Президента Владимира Зеленского предоставлено гражданство Украины», — написал Геращенко в Telegram. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что журналист вместе с супругой подавал заявку на получение украинского гражданства. Александр Невзоров объявлен в розыск на территории России. Следственный комитет возбудил уголовное дело против журналиста: по версии следствия, он распространял ложную информацию о действиях вооруженных сил РФ. Кроме того, СК РФ потребовал заочного ареста Невзорова. *Александр Невзоров — признан СМИ-иноагентом в России
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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