США нашли оправдание действиям стран, закрывшим небо для Лаврова

07 июня 2022 в 02:16 Размер текста - 17 +

Нед Прайс прокомментировал ситуацию с визитом главы МИД РФ в Белград Фото: Александр Мамаев © URA.RU США считают отказ Болгарии, Северной Македонии и Черногории предоставить воздушный коридор самолету главы МИД РФ Сергея Лаврова их суверенным решением. Об этом заявил пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс. «Это были суверенные решения в отношении воздушного пространства этих трех суверенных стран», — сказал Прайс на брифинге для СМИ, который транслировался на youtube-канале агентства Reuters. Американский представитель добавил, что такая позиция государств отражает позицию Европы по отношению к России и проводимой Москвой спецоперацией на Украине. Нед Прайс добавил, что Сербия должна ускорить процесс интеграции в Евросоюз. Ранее президент страны Александр Вучич также говорил о том, что Сербия «должна поторопиться на своем европейском пути». На днях Сергей Лавров отправился на встречу с президентом Сербии Александром Вучичем, однако Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли небо для самолета российского министра. В результате встреча Лаврова и Вучича не состоялась. В связи с этим Вучич 6 июня собирается обратиться к гражданам своей страны по данному вопросу. Он выразил неудовольствие из-за срыва их встречи с Лавровым. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

США считают отказ Болгарии, Северной Македонии и Черногории предоставить воздушный коридор самолету главы МИД РФ Сергея Лаврова их суверенным решением. Об этом заявил пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс. «Это были суверенные решения в отношении воздушного пространства этих трех суверенных стран», — сказал Прайс на брифинге для СМИ, который транслировался на youtube-канале агентства Reuters. Американский представитель добавил, что такая позиция государств отражает позицию Европы по отношению к России и проводимой Москвой спецоперацией на Украине. Нед Прайс добавил, что Сербия должна ускорить процесс интеграции в Евросоюз. Ранее президент страны Александр Вучич также говорил о том, что Сербия «должна поторопиться на своем европейском пути». На днях Сергей Лавров отправился на встречу с президентом Сербии Александром Вучичем, однако Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли небо для самолета российского министра. В результате встреча Лаврова и Вучича не состоялась. В связи с этим Вучич 6 июня собирается обратиться к гражданам своей страны по данному вопросу. Он выразил неудовольствие из-за срыва их встречи с Лавровым.