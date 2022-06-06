США нашли оправдание действиям стран, закрывшим небо для Лаврова

США считают отказ Болгарии, Северной Македонии и Черногории предоставить воздушный коридор самолету главы МИД РФ Сергея Лаврова их суверенным решением. Об этом заявил пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс.
«Это были суверенные решения в отношении воздушного пространства этих трех суверенных стран», — сказал Прайс на брифинге для СМИ, который транслировался на youtube-канале агентства Reuters. Американский представитель добавил, что такая позиция государств отражает позицию Европы по отношению к России и проводимой Москвой спецоперацией на Украине.
Нед Прайс добавил, что Сербия должна ускорить процесс интеграции в Евросоюз. Ранее президент страны Александр Вучич также говорил о том, что Сербия «должна поторопиться на своем европейском пути».
На днях Сергей Лавров отправился на встречу с президентом Сербии Александром Вучичем, однако Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли небо для самолета российского министра. В результате встреча Лаврова и Вучича не состоялась. В связи с этим Вучич 6 июня собирается обратиться к гражданам своей страны по данному вопросу. Он выразил неудовольствие из-за срыва их встречи с Лавровым.
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США считают отказ Болгарии, Северной Македонии и Черногории предоставить воздушный коридор самолету главы МИД РФ Сергея Лаврова их суверенным решением. Об этом заявил пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс. «Это были суверенные решения в отношении воздушного пространства этих трех суверенных стран», — сказал Прайс на брифинге для СМИ, который транслировался на youtube-канале агентства Reuters. Американский представитель добавил, что такая позиция государств отражает позицию Европы по отношению к России и проводимой Москвой спецоперацией на Украине. Нед Прайс добавил, что Сербия должна ускорить процесс интеграции в Евросоюз. Ранее президент страны Александр Вучич также говорил о том, что Сербия «должна поторопиться на своем европейском пути». На днях Сергей Лавров отправился на встречу с президентом Сербии Александром Вучичем, однако Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли небо для самолета российского министра. В результате встреча Лаврова и Вучича не состоялась. В связи с этим Вучич 6 июня собирается обратиться к гражданам своей страны по данному вопросу. Он выразил неудовольствие из-за срыва их встречи с Лавровым.