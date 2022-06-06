Япония увиливает от санкций против России

07 июня 2022 в 07:32 Размер текста - 17 +

Поставки газа обеспечивают выработку электричества в Японии Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Япония планирует продолжать участие национальных компаний в нефтегазовых проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Об этом сообщается в «Белой книге по энергетике» за 2021 финансовый год, которую утвердили в кабмине страны. Правительство Японии собирается оставить доступ к поставкам сжиженного природного газа по проекту «Сахалин-2», так как этот источник обеспечивает около 3% выработки электричества в стране. Сохранение этого ресурса позволит снизить негативное влияние от глобального рост цен энергетических ресурсов, сообщает ТАСС со ссылкой на «Белую книгу». «Сахалин-1» является одним из крупнейших нефтегазовых проектов РФ с прямыми иностранными инвестициями. Оператор проекта — Exxon Neftegaz — дочерняя компания ExxonMobil, также участвуют «Роснефть», Sodeco (Япония) и ONGC Videsh (Индия). Оператором «Сахалин-2» является компания «Сахалин энерджи», также акции были у компаний Shell (Британия), Mitsui и Mitsubishi (Япония). Большая часть газа, производимого по проекту, поставляется в Японию. ExxonMobil и Shell вышли из проектов из-за спецоперации РФ на Украине. Япония, Британия, США и страны Евросоюза также ввели антироссийские санкции. Ранее американская газета The New York Times писала, что Японии грозит нехватка электричества из-за антироссийских санкций и проблем с поставками газа. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Япония планирует продолжать участие национальных компаний в нефтегазовых проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Об этом сообщается в «Белой книге по энергетике» за 2021 финансовый год, которую утвердили в кабмине страны. Правительство Японии собирается оставить доступ к поставкам сжиженного природного газа по проекту «Сахалин-2», так как этот источник обеспечивает около 3% выработки электричества в стране. Сохранение этого ресурса позволит снизить негативное влияние от глобального рост цен энергетических ресурсов, сообщает ТАСС со ссылкой на «Белую книгу». «Сахалин-1» является одним из крупнейших нефтегазовых проектов РФ с прямыми иностранными инвестициями. Оператор проекта — Exxon Neftegaz — дочерняя компания ExxonMobil, также участвуют «Роснефть», Sodeco (Япония) и ONGC Videsh (Индия). Оператором «Сахалин-2» является компания «Сахалин энерджи», также акции были у компаний Shell (Британия), Mitsui и Mitsubishi (Япония). Большая часть газа, производимого по проекту, поставляется в Японию. ExxonMobil и Shell вышли из проектов из-за спецоперации РФ на Украине. Япония, Британия, США и страны Евросоюза также ввели антироссийские санкции. Ранее американская газета The New York Times писала, что Японии грозит нехватка электричества из-за антироссийских санкций и проблем с поставками газа.