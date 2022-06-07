ВСУ обстреляли пункт содержания пленных украинцев

Украинские военные использовали артиллерию для обстрела Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

ВСУ обстреляли поселок Еленовка в Донецкой народной республике (ДНР), где содержат украинских пленных. Об этом сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ДНР.

«Поступила информация о повреждениях в результате обстрела ВФУ н. п. Еленовка по адресам: ул. Почтовая, 149 — повреждено тепловое хозяйство; ул. Почтовая, 147 — ООО „Еленовский комбинат хлебопродуктов“. Сведения о последствиях обстрелов продолжаются по началу», — сообщается в telegram-канале СЦКК ДНР. Украинские военные использовали для обстрела артиллерийские установки, сообщает Nation News.

Ранее стало известно, что украинских военнопленных с завода «Азовсталь» в Мариуполе отвезли в Еленовку. Жители села сообщили URA.RU, что хотят возвращения смертной казни из-за постоянных обстрелов поселка. Источники URA.RU отметили, что украинских военных содержат в СИЗО в приемлемых условиях. Ранее ВСУ уже обстреливали Еленовку, сообщает RT со ссылкой на штаб терробороны ДНР. Россия проводит спецоперацию на Украине для освобождения Донбасса, отмечал президент РФ Владимир Путин. Армии РФ и Донбасса удалось освободить значительную территорию народных республик.

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