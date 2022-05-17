Жители села, куда свезли пленных, просят вернуть смертную казнь. «Это наемники, больные люди»

17 мая 2022 в 22:40 Размер текста - 17 +

Село, где сейчас содержат украинских военнопленных, обстреливали последние восемь лет Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители села Еленовка (ДНР), куда 16 мая привезли украинских военнопленных из комбината «Азовсталь» в Мариуполе, просят вернуть смертную казнь. Об этом они сообщили в беседе с корреспондентом URA.RU. Сами жители пожаловались на обстрелы со стороны ВСУ в течение последних восьми лет. «Есть злость на таких людей. Но, мне кажется, это больные люди, которые живут не для того, чтобы жить для своей семьи, создавать уют, благо. Эти люди — наемники, они зарабатывают деньги. Они не понимают, что они делают, но явно они это делают под каким-то воздействием. Для таких людей, которые совершали преступления, убивали людей, детей, я не думаю, что тюрьма — лучший вариант. Для них смертная казнь — самый лучший вариант», — отметила женщина, попросившая не называть ее имени. Она уточнила, что большинство односельчан поддерживают ее в вопросе смертной казни для военных преступников. Женщина объяснила, что имеет двоих детей. «Одному восемнадцать лет. Они толком в школу не ходили за последние восемь лет, потому что поселок постоянно находится под обстрелом украинских боевиков. То есть они и сейчас у меня на улицу выходят по необходимости, если им нужно выехать в Донецк на учебу», — рассказала женщина. Ранее представители ЛДПР предложили ввести исключение из моратория на смертную казнь для украинских боевиков, которые пытали мирных жителей и российских военных. В Кремле уточнили, что пока не сформулировали свое отношение к инициативе либерал-демократов. Спецоперация на Украине была объявлена президентом РФ Владимиром Путины 24 февраля. В Минобороны РФ есть факты пыток российских военнослужащих, а также издевательств над мирными жителями, уверяли там.

Жители села Еленовка (ДНР), куда 16 мая привезли украинских военнопленных из комбината «Азовсталь» в Мариуполе, просят вернуть смертную казнь. Об этом они сообщили в беседе с корреспондентом URA.RU. Сами жители пожаловались на обстрелы со стороны ВСУ в течение последних восьми лет. «Есть злость на таких людей. Но, мне кажется, это больные люди, которые живут не для того, чтобы жить для своей семьи, создавать уют, благо. Эти люди — наемники, они зарабатывают деньги. Они не понимают, что они делают, но явно они это делают под каким-то воздействием. Для таких людей, которые совершали преступления, убивали людей, детей, я не думаю, что тюрьма — лучший вариант. Для них смертная казнь — самый лучший вариант», — отметила женщина, попросившая не называть ее имени. Она уточнила, что большинство односельчан поддерживают ее в вопросе смертной казни для военных преступников. Женщина объяснила, что имеет двоих детей. «Одному восемнадцать лет. Они толком в школу не ходили за последние восемь лет, потому что поселок постоянно находится под обстрелом украинских боевиков. То есть они и сейчас у меня на улицу выходят по необходимости, если им нужно выехать в Донецк на учебу», — рассказала женщина. Ранее представители ЛДПР предложили ввести исключение из моратория на смертную казнь для украинских боевиков, которые пытали мирных жителей и российских военных. В Кремле уточнили, что пока не сформулировали свое отношение к инициативе либерал-демократов. Спецоперация на Украине была объявлена президентом РФ Владимиром Путины 24 февраля. В Минобороны РФ есть факты пыток российских военнослужащих, а также издевательств над мирными жителями, уверяли там.