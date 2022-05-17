Источник: как содержат украинских военнопленных из «Азовстали»

17 мая 2022 в 16:45 Размер текста - 17 +

Почти 300 человек вышли с территории завода «Азовсталь» 16 мая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные, вышедшие с территории заблокированного российскими войсками завода «Азовсталь» в Мариуполе, содержатся в СИЗО в приемлемых условиях. Об этом сообщил источник URA.RU, на правах анонимности. Ранее появилась информация, что раненых военных с «Азовстали» вывезли в больницу Новоазовска (53 человека), а еще 211 военнослужащих — в поселок Еленовка. «Еленовка — небольшой поселок в ДНР. Сдавшихся с „Азовстали“ вчера привезли действительно сюда, но жители этого и не видели. Это не афишировалось. Люди из-за сильных обстрелов тут практически не выходят из домов. Да тут домов то целых и не осталось. Военнопленные находятся в нормальных условиях. Их там кормят и лечат. В ДНР нет плохого отношения к людям. Мест там достаточно. Там, где они находятся, можно разместить до трех тысяч человек», — рассказал источник. 16 мая десять украинских националистов с комбината «Азовсталь» в Мариуполе вышли с белым флагом к бойцам ДНР, пишет RT. Они попросили о переговорах и эвакуации раненых. В итоге с территории завода 53 человека с тяжелыми ранениями были доставлены в больницу Новоазовска, а еще 211 военнослужащих — в Еленовку. Новая партия украинских военных должна выйти 17 мая. Спецоперация на территории Украины проходит с 24 февраля. В ходе нее удалось полностью очистить некоторые украинские города от нацбатов, в том числе — Мариуполь. Остальная часть боевиков и членов ВСУ забаррикадировались на предприятии, российские войска заблокировали их. Причина такого решения — исключение напрасных жертв среди мирного населения, которых могут использовать в качестве живого щита. Поэтому президент РФ Владимир Путин приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу не брать комбинат штурмом, а вместо этого заблокировать завод. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинские военные, вышедшие с территории заблокированного российскими войсками завода «Азовсталь» в Мариуполе, содержатся в СИЗО в приемлемых условиях. Об этом сообщил источник URA.RU, на правах анонимности. Ранее появилась информация, что раненых военных с «Азовстали» вывезли в больницу Новоазовска (53 человека), а еще 211 военнослужащих — в поселок Еленовка. «Еленовка — небольшой поселок в ДНР. Сдавшихся с „Азовстали“ вчера привезли действительно сюда, но жители этого и не видели. Это не афишировалось. Люди из-за сильных обстрелов тут практически не выходят из домов. Да тут домов то целых и не осталось. Военнопленные находятся в нормальных условиях. Их там кормят и лечат. В ДНР нет плохого отношения к людям. Мест там достаточно. Там, где они находятся, можно разместить до трех тысяч человек», — рассказал источник. 16 мая десять украинских националистов с комбината «Азовсталь» в Мариуполе вышли с белым флагом к бойцам ДНР, пишет RT. Они попросили о переговорах и эвакуации раненых. В итоге с территории завода 53 человека с тяжелыми ранениями были доставлены в больницу Новоазовска, а еще 211 военнослужащих — в Еленовку. Новая партия украинских военных должна выйти 17 мая. Спецоперация на территории Украины проходит с 24 февраля. В ходе нее удалось полностью очистить некоторые украинские города от нацбатов, в том числе — Мариуполь. Остальная часть боевиков и членов ВСУ забаррикадировались на предприятии, российские войска заблокировали их. Причина такого решения — исключение напрасных жертв среди мирного населения, которых могут использовать в качестве живого щита. Поэтому президент РФ Владимир Путин приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу не брать комбинат штурмом, а вместо этого заблокировать завод.