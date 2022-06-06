В ЯНАО умер ветеран трудового фронта

Ветеран трудового фронта умер на 102-м году жизни
Ветеран трудового фронта и почетный житель Тазовского района Илику Салиндер умер в селе Антипаюта на 102-м году жизни. Об этом сообщает в своем telegram-канале глава муниципального образования Василий Паршаков.
«Пришла печальная новость из Антипаюты. На 102-м году ушел из жизни Илику Салиндер, ветеран трудового фронта, почетный гражданин Тазовского района. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Илику Салиндер», — написал Паршаков.
Отмечается, что Салиндер всю жизнь посвятил оленеводству и внес большой вклад в его развитие. Кроме того, он повлиял и на развитие сельского хозяйства в регионе.
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