В ЯНАО умер ветеран трудового фронта

Ветеран трудового фронта умер на 102-м году жизни Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ветеран трудового фронта и почетный житель Тазовского района Илику Салиндер умер в селе Антипаюта на 102-м году жизни. Об этом сообщает в своем telegram-канале глава муниципального образования Василий Паршаков.

«Пришла печальная новость из Антипаюты. На 102-м году ушел из жизни Илику Салиндер, ветеран трудового фронта, почетный гражданин Тазовского района. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Илику Салиндер», — написал Паршаков.

Отмечается, что Салиндер всю жизнь посвятил оленеводству и внес большой вклад в его развитие. Кроме того, он повлиял и на развитие сельского хозяйства в регионе.