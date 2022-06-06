06 июня 2022
05 июня 2022

В ЯНАО умер ветеран трудового фронта

© Служба новостей «URA.RU»
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Ветеран трудового фронта умер на 102-м году жизни Фото:

Ветеран трудового фронта и почетный житель Тазовского района Илику Салиндер умер в селе Антипаюта на 102-м году жизни. Об этом сообщает в своем telegram-канале глава муниципального образования Василий Паршаков.

«Пришла печальная новость из Антипаюты. На 102-м году ушел из жизни Илику Салиндер, ветеран трудового фронта, почетный гражданин Тазовского района. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Илику Салиндер», — написал Паршаков.

Отмечается, что Салиндер всю жизнь посвятил оленеводству и внес большой вклад в его развитие. Кроме того, он повлиял и на развитие сельского хозяйства в регионе.

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Ветеран трудового фронта и почетный житель Тазовского района Илику Салиндер умер в селе Антипаюта на 102-м году жизни. Об этом сообщает в своем telegram-канале глава муниципального образования Василий Паршаков. «Пришла печальная новость из Антипаюты. На 102-м году ушел из жизни Илику Салиндер, ветеран трудового фронта, почетный гражданин Тазовского района. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Илику Салиндер», — написал Паршаков. Отмечается, что Салиндер всю жизнь посвятил оленеводству и внес большой вклад в его развитие. Кроме того, он повлиял и на развитие сельского хозяйства в регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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