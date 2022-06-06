06 июня 2022

«Коммунисты России» атаковали ролики про Челябинск и Ивана Дулина

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Малинкович Сергей. Челябинск
Новый лидер «Коммунистов России» Сергей Малинкович будет добиваться запрета челябинского контента шоу «Наша Russia» Фото:

Партия «Коммунисты России» будет добиваться от Роскомнадзора блокировки выпусков юмористического шоу «Наша Russia», посвященных Челябинску и «единственному в мире фрезеровщику с нетрадиционной сексуальной ориентацией Ивану Дулину». Об этом заявил 7 июня в Челябинске новый лидер партии Сергей Малинкович.

«Сколько времени в „Камеди Клаб“ издевались на Челябинском и Челябинской областью. Мы будем добиваться, чтобы Роскомнадзор запретил весь контент „Наша Russia“, который сейчас сохранился в интернете. Челябинск облили грязью, а сами улетели за рубеж! Нужны репрессии в отношении этих людей», — заявил Малинкович, выступая на проекте «Большая редакция» медиахолдинга «Гранада пресс».

В середине «нулевых», благодаря сериалу, образ питающего слабость к «красным труселям» Ивана Дулина и его начальника Михалыча, якобы работающих на Трубодетальном заводе №6, почти превратился в символ Челябинска. Однако после 2010 года популярность шоу пошла на спад, а герой юмориста Сергея Светлакова и возбуждавшие его красные трусы стали забываться — по крайней мере попытка эксплуатировать образ в бизнесе завершилась провально.

Малинкович возглавил партию «Коммунисты России» 18 марта после принятого съездом решения, с которым не согласился экс-лидер Максим Сурайкин. Последнего исключили из партии «за системную дискредитацию КПКР и буржуазный образ жизни», а также обвинили в неких связях с иностранными организациями.

Разное. Челябинск
«Коммунистов России» привели в ярость дискредитирующие Челябинск «красные труселя»
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Партия «Коммунисты России» будет добиваться от Роскомнадзора блокировки выпусков юмористического шоу «Наша Russia», посвященных Челябинску и «единственному в мире фрезеровщику с нетрадиционной сексуальной ориентацией Ивану Дулину». Об этом заявил 7 июня в Челябинске новый лидер партии Сергей Малинкович. «Сколько времени в „Камеди Клаб“ издевались на Челябинском и Челябинской областью. Мы будем добиваться, чтобы Роскомнадзор запретил весь контент „Наша Russia“, который сейчас сохранился в интернете. Челябинск облили грязью, а сами улетели за рубеж! Нужны репрессии в отношении этих людей», — заявил Малинкович, выступая на проекте «Большая редакция» медиахолдинга «Гранада пресс». В середине «нулевых», благодаря сериалу, образ питающего слабость к «красным труселям» Ивана Дулина и его начальника Михалыча, якобы работающих на Трубодетальном заводе №6, почти превратился в символ Челябинска. Однако после 2010 года популярность шоу пошла на спад, а герой юмориста Сергея Светлакова и возбуждавшие его красные трусы стали забываться — по крайней мере попытка эксплуатировать образ в бизнесе завершилась провально. Малинкович возглавил партию «Коммунисты России» 18 марта после принятого съездом решения, с которым не согласился экс-лидер Максим Сурайкин. Последнего исключили из партии «за системную дискредитацию КПКР и буржуазный образ жизни», а также обвинили в неких связях с иностранными организациями.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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