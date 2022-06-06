В Кургане назвали профессии, где больше всего не хватает рабочих

07 июня 2022 в 14:22 Размер текста - 17 +

Чаще всего курганские работодатели ищут курьеров и поваров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганские работодатели чаще всего ищут курьеров, поваров и специалистов по документообороту. Такие данные приводит интернет-портал «Зарплата.ру». «В мае прирост вакансий заметен у специалистов по документообороту — на 92%, курьеров — на 86%, поваров — на 36%, — говорится в сообщении. При этом наибольшее снижение по вакансиям среди врачей — на 39% и водителей — на 31%. Несмотря на то, что в мае этого года работодателями было размещено на 16% меньше вакансий, чем за аналогичный период прошлого года, активность соискателей резко выросла. Наибольший прирост по резюме наблюдался среди курьеров — на 89%, у водителей — на 76%, продавцов — на 56%. По данным «Зарплата.ру», это связано с уходом с рынка некоторых брендов и сложностями в логистике. Ранее URA.RU писало о том, что на бывшем предприятии курганского сенатора массово набирают работников. Курганский завод ищет работников на зарплату от 90 000 рублей. Также в Курганской области самые низкие зарплатные ожидания в стране. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Курганские работодатели чаще всего ищут курьеров, поваров и специалистов по документообороту. Такие данные приводит интернет-портал «Зарплата.ру». «В мае прирост вакансий заметен у специалистов по документообороту — на 92%, курьеров — на 86%, поваров — на 36%, — говорится в сообщении. При этом наибольшее снижение по вакансиям среди врачей — на 39% и водителей — на 31%. Несмотря на то, что в мае этого года работодателями было размещено на 16% меньше вакансий, чем за аналогичный период прошлого года, активность соискателей резко выросла. Наибольший прирост по резюме наблюдался среди курьеров — на 89%, у водителей — на 76%, продавцов — на 56%. По данным «Зарплата.ру», это связано с уходом с рынка некоторых брендов и сложностями в логистике. Ранее URA.RU писало о том, что на бывшем предприятии курганского сенатора массово набирают работников. Курганский завод ищет работников на зарплату от 90 000 рублей. Также в Курганской области самые низкие зарплатные ожидания в стране.