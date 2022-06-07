Участок трассы Р254 «Иртыш» в Курганской области попадет в модификацию игры-симулятора про дальнобойщика Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Автор виртуальной 3D-карты SibirMap, являющейся модификацией к игре-симулятору водителя-дальнобойщика Euro Truck Simulator 2, Валерий Степанов создаст карту курганской трассы. Об этом он сообщил в группе SibirMap 2.0 by 10avoid [ETS 2] в соцсети «ВКонтакте».

«В промежутке между фазами строительства карты версии 2.4.0 я начал создание небольшого участка в пределах Курганской области, а именно отрезок трасы Р254 Курган-Ишим до Макушино. Очевидно, в релиз он также попадет вместе с другими участками», — говорится в посте группы.

В том числе в релизе версии 2.4, который произойдет в сентябре этого года, Степанов выпустит карту трассы М5 Уфа-Челябинск, начало которой уже положено. Если все пройдет успешно, то после М5 автор продвинется от Челябинска на север в сторону Екатеринбурга. В дальнейшем он планирует повернуть на запад в сторону Казани и Набережных Челнов. Также Степанов рассмотрит возможность состыковать собственную карту с Волгой, Кировом и Казахстаном из карты от проекта ProMods ETS 2, который занимается модификацией-расширением карты Европы в игре-симуляторе.

До этого URA.RU писало, что участник геймерской команды Team Spirit уроженец Кургана Леонид Вишняков расстроился из-за бразильцев, связанных с командой-соперников FURIA Esports. Иностранцы не поддержали российскую команду, когда она начала побеждать в четверть финале по игре Counter-Strike: Global Offensive.

При строительстве 3D-объектов на карте автор проекта учитывает данные спутниковых снимков и панорамных видов виртуальных карт SibirMap 2.0 by 10avoid [ETS 2], соцсеть «ВКонтакте»

Создатели проекта уделяют особое внимание детализации объектов и их схожести с оригинальными зданиями и дорогами SibirMap 2.0 by 10avoid [ETS 2], соцсеть «ВКонтакте»