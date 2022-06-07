Турки посоветовали Владимиру Путину «давить на газ», потому что Запад не понимает по другому Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Читатели турецкой газеты En Son Haber восхитились тем, что российская экономика продолжает развиваться несмотря на западные санкции. В статье, опубликованной в издании, отмечается, что Москва сможет получить повышенную прибыль от экспорта энергоносителей из-за скачка цен на газ и нефть. Турки пожелали президенту РФ Владимиру Путину удачи, в то время как запад они сравнили с трусливой крысой.

«Это лидер. Если она развивает свою экономику даже во время вооруженного конфликта, это халяль. Какова ситуация у нас?» — написал один из читателей En Son Haber.

«Пусть никто не обижается, но Путин — мировой лидер», — согласился с ним другой комментатор.

«Тот, у кого есть нефть и природный газ, является хозяином мира. Тот нерушим. У того не бывает инфляции из-за цен на энергоносители», — заявил турок под ником Yaaa.

«Дави на газ, Путин. Эти по-другому не понимают», — призвал президента РФ другой читатель En Son Haber.

«Удачи, шеф Путин. Вы показали, что те, кто обращаются к вам за помощью, тщеславны… Ну, халяль», — поддержал российского лидера комментатор под ником Ziyaretci.

При этом о западных странах и президенте Украины читатели En Son Haber отозвались не в лестной форме. «Европа, как всегда, стреляет себе в ногу», — считает один из комментаторов.

«Запад — трусливая, лицемерная и корыстолюбивая раса», — заявил другой читатель.

«Зеленский, ты окончательно сжег Украину», — считает пользователь под ником Sa.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации РФ на Украине. Евросоюз намеревался полностью отказаться от российских энергоресурсов. Однако Брюсселю пришлось смягчить шестой пакет санкций после того, как ряд стран отказались согласовывать нефтяное эмбарго. В их числе была Венгрия. Будапешт требовал, чтобы Брюссель обеспечил ему экономическую безопасность в случае нефтяного эмбарго. Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что новый пакет санкций вызовет у президента РФ Владимира Путина лишь улыбку.

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