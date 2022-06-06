Медики получат подарок от властей ЯНАО к празднику

07 июня 2022 в 18:53 Размер текста - 17 +

Медикам в ЯНАО заплатят по 15 тысяч рублей к профессиональному празднику Фото: Денис Моргунов © URA.RU Власти ЯНАО решили выплатить медикам в их профессиональный праздник по 15 тысяч рублей. Соответствующий документ размещен на сайте правительства региона. «Департаменту здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа произвести в 2022 году единовременную выплату в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей работникам, основным местом работы которых являются медицинские организации и иные организации, подведомственные департаменту здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа», — говорится в документе. День медика пройдет 19 июня. Документ уже подписан губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. Ранее сообщалось, что власти выделят 347 миллионов рублей на стимулирующие выплаты медикам, работающим с пациентами больными коронавирусом. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

Власти ЯНАО решили выплатить медикам в их профессиональный праздник по 15 тысяч рублей. Соответствующий документ размещен на сайте правительства региона. «Департаменту здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа произвести в 2022 году единовременную выплату в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей работникам, основным местом работы которых являются медицинские организации и иные организации, подведомственные департаменту здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа», — говорится в документе. День медика пройдет 19 июня. Документ уже подписан губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. Ранее сообщалось, что власти выделят 347 миллионов рублей на стимулирующие выплаты медикам, работающим с пациентами больными коронавирусом.