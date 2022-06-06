06 июня 2022

Медики получат подарок от властей ЯНАО к празднику

© Служба новостей «URA.RU»
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Филатовская клиника. Тюмень, врачи, доктора, медики, филатовская клиника
Медикам в ЯНАО заплатят по 15 тысяч рублей к профессиональному празднику Фото:

Власти ЯНАО решили выплатить медикам в их профессиональный праздник по 15 тысяч рублей. Соответствующий документ размещен на сайте правительства региона.

«Департаменту здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа произвести в 2022 году единовременную выплату в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей работникам, основным местом работы которых являются медицинские организации и иные организации, подведомственные департаменту здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа», — говорится в документе. День медика пройдет 19 июня.

Документ уже подписан губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. Ранее сообщалось, что власти выделят 347 миллионов рублей на стимулирующие выплаты медикам, работающим с пациентами больными коронавирусом.

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Власти ЯНАО решили выплатить медикам в их профессиональный праздник по 15 тысяч рублей. Соответствующий документ размещен на сайте правительства региона. «Департаменту здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа произвести в 2022 году единовременную выплату в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей работникам, основным местом работы которых являются медицинские организации и иные организации, подведомственные департаменту здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа», — говорится в документе. День медика пройдет 19 июня. Документ уже подписан губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. Ранее сообщалось, что власти выделят 347 миллионов рублей на стимулирующие выплаты медикам, работающим с пациентами больными коронавирусом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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