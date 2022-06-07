07 июня 2022

Курганский депутат показал, как в Госдуме работают вечером. Видео

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Вручение удостоверения депутату областной думы Ильтякову Александру. Курган , ильтяков александр
Курганский депутат Ильтяков показал видео работы Госдумы вечером Фото:

Депутат Государственной думы от Курганской области Александр Ильтяков записал видео, в котором снял, как с своими коллегами работает в вечернее время. Пост с видео Ильтяков разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Это брехня, когда говорят, что депутаты Госдумы не работают. Времени уже половина восьмого, но я здесь», — сообщает депутат в камеру своего смартфона. Законотворец сделал видеозапись в зале заседания Госдумы.

Также Ильтяков показал своих коллег по думе: Бадму Башанкаева из Калмыкии и брянского депутата Николая Валуева. Далее он заверил, что «все 450 депутатов находятся здесь» и сообщил, что они «работают за Россию».

Ранее URA.RU сообщало, что курганский депутат накануне детского праздника дал землякам видеосовет, как защищать детей. Также Ильтяков сообщал о выполнении долга перед Днем победы.

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Депутат Государственной думы от Курганской области Александр Ильтяков записал видео, в котором снял, как с своими коллегами работает в вечернее время. Пост с видео Ильтяков разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Это брехня, когда говорят, что депутаты Госдумы не работают. Времени уже половина восьмого, но я здесь», — сообщает депутат в камеру своего смартфона. Законотворец сделал видеозапись в зале заседания Госдумы. Также Ильтяков показал своих коллег по думе: Бадму Башанкаева из Калмыкии и брянского депутата Николая Валуева. Далее он заверил, что «все 450 депутатов находятся здесь» и сообщил, что они «работают за Россию». Ранее URA.RU сообщало, что курганский депутат накануне детского праздника дал землякам видеосовет, как защищать детей. Также Ильтяков сообщал о выполнении долга перед Днем победы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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