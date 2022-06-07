Курганский депутат показал, как в Госдуме работают вечером. Видео

08 июня 2022 в 00:03 Размер текста - 17 +

Курганский депутат Ильтяков показал видео работы Госдумы вечером Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат Государственной думы от Курганской области Александр Ильтяков записал видео, в котором снял, как с своими коллегами работает в вечернее время. Пост с видео Ильтяков разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Это брехня, когда говорят, что депутаты Госдумы не работают. Времени уже половина восьмого, но я здесь», — сообщает депутат в камеру своего смартфона. Законотворец сделал видеозапись в зале заседания Госдумы. Также Ильтяков показал своих коллег по думе: Бадму Башанкаева из Калмыкии и брянского депутата Николая Валуева. Далее он заверил, что «все 450 депутатов находятся здесь» и сообщил, что они «работают за Россию». Ранее URA.RU сообщало, что курганский депутат накануне детского праздника дал землякам видеосовет, как защищать детей. Также Ильтяков сообщал о выполнении долга перед Днем победы. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Депутат Государственной думы от Курганской области Александр Ильтяков записал видео, в котором снял, как с своими коллегами работает в вечернее время. Пост с видео Ильтяков разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Это брехня, когда говорят, что депутаты Госдумы не работают. Времени уже половина восьмого, но я здесь», — сообщает депутат в камеру своего смартфона. Законотворец сделал видеозапись в зале заседания Госдумы. Также Ильтяков показал своих коллег по думе: Бадму Башанкаева из Калмыкии и брянского депутата Николая Валуева. Далее он заверил, что «все 450 депутатов находятся здесь» и сообщил, что они «работают за Россию». Ранее URA.RU сообщало, что курганский депутат накануне детского праздника дал землякам видеосовет, как защищать детей. Также Ильтяков сообщал о выполнении долга перед Днем победы.