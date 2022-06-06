В Черногории пообещали разобраться в скандале с участием Лаврова

07 июня 2022 в 02:51 Размер текста - 17 +

В Черногории назвали закрытие неба для самолета Сергея Лаврова нетранспарентным решением Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Черногории будут назначены парламентские слушания, если руководство страны не объяснит отказ пропустить самолет с главой МИД России Сергеем Лавровым. Такое обещание дал глава комитета по внешней политике Скупщины (парламента) Черногории Миодраг Лекич. «Так как все еще нет официального сообщения о последнем случае, возникает вопрос, на каком заседании и принимал ли некий государственный орган Черногории решение не разрешать пролет над нашей территорией министру иностранных дел России», — написал Лекич в соцсети. Он призвал государственные органы, включая правительство, «транспарентно информировать об этом черногорскую общественность». Кроме того, он попросил объяснить правительство страны, почему оно направляет военную помощь Киеву. «Возникает вопрос: принимают ли черногорские власти решения автономно, консультируясь по случаю с ЕС и НАТО, и в какой форме, или получают указания от третьих субъектов?» — поинтересовался он. Сербия не вводила против РФ санкций и ограничений, однако 5 июня стало известно, что Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолета министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Он не смог прибыть на деловую встречу с главой Сербии, которая планировалась на 6—7 июня. В связи с этим Вучич собирался обратиться к гражданам своей страны по данному вопросу. Он выразил неудовольствие из-за срыва их встречи с Лавровым.

В Черногории будут назначены парламентские слушания, если руководство страны не объяснит отказ пропустить самолет с главой МИД России Сергеем Лавровым. Такое обещание дал глава комитета по внешней политике Скупщины (парламента) Черногории Миодраг Лекич. «Так как все еще нет официального сообщения о последнем случае, возникает вопрос, на каком заседании и принимал ли некий государственный орган Черногории решение не разрешать пролет над нашей территорией министру иностранных дел России», — написал Лекич в соцсети. Он призвал государственные органы, включая правительство, «транспарентно информировать об этом черногорскую общественность». Кроме того, он попросил объяснить правительство страны, почему оно направляет военную помощь Киеву. «Возникает вопрос: принимают ли черногорские власти решения автономно, консультируясь по случаю с ЕС и НАТО, и в какой форме, или получают указания от третьих субъектов?» — поинтересовался он. Сербия не вводила против РФ санкций и ограничений, однако 5 июня стало известно, что Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолета министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Он не смог прибыть на деловую встречу с главой Сербии, которая планировалась на 6—7 июня. В связи с этим Вучич собирался обратиться к гражданам своей страны по данному вопросу. Он выразил неудовольствие из-за срыва их встречи с Лавровым.