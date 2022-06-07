Украина потребовала у Израиля мощную ПРО «Железный купол»

Украина потребовала у Израиля систему ПРО «Железный купол» Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Посол Украины Евгений Корнийчук потребовал правительство Израиля продать Киеву противоракетную оборону (ПРО) «Железный купол» и противотанковые ракеты. Об этом пишет немецкое издание RND. Оно отмечает, что Тель-Авив не спешит идти на этот шаг из-за страха «разозлить Россию».

«Он [Корнийчук] потребовал, чтобы израильское правительство подкрепило свою словесную поддержку Украины военной помощью. На пресс-конференции в Тель-Авиве он заявил, что Украина хочет купить систему „Железный купол“», — говорится в материале. Диппредставитель Киева также попросил предоставить противотанковые ракеты. Он отметил, что «Соединенные Штаты не будут возражать против такой продажи».

Тем не менее, израильское правительство опасается, что военная помощь Киеву «разозлит» РФ, которая сохраняет военное присутствие в Сирии. «Израиль полагается на Россию в координации безопасности», — пояснил автор.

В начале марта США отказались поставлять на Украину «Железный купол». Как отметила замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, для получения этой системы требуются подготовка личного состава, способность размещать ее и многое другое.

Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. С этого момента страны Запада значительно увеличили объемы военной помощи Киева. Наибольшую поддержку оказывают США. В частности, в мае американский лидер Джо Байден подписал закон о предоставлении Украине нового транша в размере 40 млрд долларов. 1 июня президент США Джо Байден объявил о передаче Украине реактивных систем залпового огня, способных атаковать на большое расстояние. Президент России Владимир Путин заявил, что российские системы противовоздушной обороны «щелкают как орехи» американскую технику, которую США поставляют на Украину.

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