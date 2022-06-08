В Херсоне будут раздавать российские паспорта всем украинцам

08 июня 2022 в 08:02 Размер текста - 17 +

Украинцы смогут получить паспорт РФ, даже без прописки в Херсонской области Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинцы в Херсонской области смогут получить российские паспорта. Об этом рассказал глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо. «Много людей, которые приехали из других областей и сейчас находятся на территории Херсонской области. Было некое сомнение у паспортной службы, принимать ли. Вчера на совещании было принято решение принимать документы от всех желающих получить российское гражданство вне зависимости от того, прописан ли человек на территории Херсонской области или не прописан», — сказал Сальдо журналистам, сообщает ТАСС. Он отметил, что раньше у украинцев не принимали документы для получения паспорта. Херсонскую область, а также большую часть Запорожья взяла под контроль российская армия в ходе спецоперации на Украине. Жителям этих регионов разрешили получать российские паспорта в упрощенном порядке. В Херсонской области собираются дать русскому языку статус государственного. Также там начали переход на оплату рублями. Власти области не исключают вхождения территории в состав РФ. В Кремле заявляли, что решение должны принимать граждане этой территории, сообщают «Дни.ру». Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Украинцы в Херсонской области смогут получить российские паспорта. Об этом рассказал глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо. «Много людей, которые приехали из других областей и сейчас находятся на территории Херсонской области. Было некое сомнение у паспортной службы, принимать ли. Вчера на совещании было принято решение принимать документы от всех желающих получить российское гражданство вне зависимости от того, прописан ли человек на территории Херсонской области или не прописан», — сказал Сальдо журналистам, сообщает ТАСС. Он отметил, что раньше у украинцев не принимали документы для получения паспорта. Херсонскую область, а также большую часть Запорожья взяла под контроль российская армия в ходе спецоперации на Украине. Жителям этих регионов разрешили получать российские паспорта в упрощенном порядке. В Херсонской области собираются дать русскому языку статус государственного. Также там начали переход на оплату рублями. Власти области не исключают вхождения территории в состав РФ. В Кремле заявляли, что решение должны принимать граждане этой территории, сообщают «Дни.ру».