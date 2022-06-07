В ЯНАО нашли решение транспортной проблемы. Но только на лето

08 июня 2022 в 11:01 Размер текста - 17 +

Из Самбурга катер будет отправляться рано утром, а из Уренгоя в обед Фото: Анна Майорова © URA.RU Жители поселка Уренгой (ЯНАО) смогут добраться в село Самбург на катере. Об этом в официальном telegram-канале сообщила администрация Пуровского района. «Из Уренгоя до Самбурга и обратно будет курсировать катер. „Северречфлот“ начинает выполнять рейсы по маршруту с 10 июня по 1, 3, 5, 7 дням недели», — говорится в сообщении. В мэрии добавили, что из Самбурга катер будет отправляться в 6 утра, а из Уренгоя в 14:00. Приобрести взрослый билет можно за 870 рублей онлайн на сайте перевозчика. Ранее сообщалось, что компания «Северречфлот» начала предварительную продажу билетов на рейсы летнего навигационного периода. Билеты можно приобрести за 45 дней до даты отправления. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

Жители поселка Уренгой (ЯНАО) смогут добраться в село Самбург на катере. Об этом в официальном telegram-канале сообщила администрация Пуровского района. «Из Уренгоя до Самбурга и обратно будет курсировать катер. „Северречфлот“ начинает выполнять рейсы по маршруту с 10 июня по 1, 3, 5, 7 дням недели», — говорится в сообщении. В мэрии добавили, что из Самбурга катер будет отправляться в 6 утра, а из Уренгоя в 14:00. Приобрести взрослый билет можно за 870 рублей онлайн на сайте перевозчика. Ранее сообщалось, что компания «Северречфлот» начала предварительную продажу билетов на рейсы летнего навигационного периода. Билеты можно приобрести за 45 дней до даты отправления.