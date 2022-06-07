07 июня 2022

В ЯНАО нашли решение транспортной проблемы. Но только на лето

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Доставка почты в труднодоступные районы Свердловской области, катер, природа, вода, лодка
Из Самбурга катер будет отправляться рано утром, а из Уренгоя в обед Фото:

Жители поселка Уренгой (ЯНАО) смогут добраться в село Самбург на катере. Об этом в официальном telegram-канале сообщила администрация Пуровского района.

«Из Уренгоя до Самбурга и обратно будет курсировать катер. „Северречфлот“ начинает выполнять рейсы по маршруту с 10 июня по 1, 3, 5, 7 дням недели», — говорится в сообщении.

В мэрии добавили, что из Самбурга катер будет отправляться в 6 утра, а из Уренгоя в 14:00. Приобрести взрослый билет можно за 870 рублей онлайн на сайте перевозчика.

Ранее сообщалось, что компания «Северречфлот» начала предварительную продажу билетов на рейсы летнего навигационного периода. Билеты можно приобрести за 45 дней до даты отправления.

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Жители поселка Уренгой (ЯНАО) смогут добраться в село Самбург на катере. Об этом в официальном telegram-канале сообщила администрация Пуровского района. «Из Уренгоя до Самбурга и обратно будет курсировать катер. „Северречфлот“ начинает выполнять рейсы по маршруту с 10 июня по 1, 3, 5, 7 дням недели», — говорится в сообщении. В мэрии добавили, что из Самбурга катер будет отправляться в 6 утра, а из Уренгоя в 14:00. Приобрести взрослый билет можно за 870 рублей онлайн на сайте перевозчика. Ранее сообщалось, что компания «Северречфлот» начала предварительную продажу билетов на рейсы летнего навигационного периода. Билеты можно приобрести за 45 дней до даты отправления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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