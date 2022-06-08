Турция выдвинула шведам и финнам ультиматум по НАТО из 10 пунктов

08 июня 2022 в 12:12 Размер текста - 17 +

Требования Турции касаются вопросов борьбы с терроримзмом Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Турция из-за несогласия вступления Финляндии и Швеции в НАТО выдвинула альянсу требования из 10 пунктов. Список опубликовала турецкая газета Yeni Safak со ссылкой на полученную информацию. «Обеим странам было предложено поддержать Турцию в ее борьбе с террористическими организациями. Было заявлено, что Швеция и Финляндия, являющиеся сторонниками террористических организаций, должны установить необходимые правовые нормы и правовую инфраструктуру для борьбы с терроризмом», — пишет Yeni Safak. В Турции считают, что страны должны пресекать попытки закрыть или открыть представительства запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). Предлагается не допускать работу террористической группировки фетхуллахистов» (FETO) в двух странах и закрыть аффилированные сайты и СМИ. Будут выполнены требования о возвращении, заморозке активов и закрытии ассоциаций, связанных с террором, отмечает издание. Также Турция обратила внимание на необходимость депортации и экстрадиции поддерживающих терроризм в Финляндии и Швеции. В списке требований есть запрет проведения демонстраций террористическим организациям. Швеция и Финляндия попросили у Турции разведданные, сообщает Yeni Safak. Странам предложили снять ограничения с оборонной промышленности Турции. «Было также заявлено, что если Швеция и Финляндия станут членами НАТО, они должны выполнить эти обязательства», — отмечает газета. Швеция и Финляндия официально решили вступить в НАТО, но Турция выступила против. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что его позиция связана с поддержкой терроризма в этих странах, передает RT. По его словам, без выполнения требований Турции вступление Финляндии и Швеции будет невозможно, сообщает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Турция из-за несогласия вступления Финляндии и Швеции в НАТО выдвинула альянсу требования из 10 пунктов. Список опубликовала турецкая газета Yeni Safak со ссылкой на полученную информацию. «Обеим странам было предложено поддержать Турцию в ее борьбе с террористическими организациями. Было заявлено, что Швеция и Финляндия, являющиеся сторонниками террористических организаций, должны установить необходимые правовые нормы и правовую инфраструктуру для борьбы с терроризмом», — пишет Yeni Safak. В Турции считают, что страны должны пресекать попытки закрыть или открыть представительства запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). Предлагается не допускать работу террористической группировки фетхуллахистов» (FETO) в двух странах и закрыть аффилированные сайты и СМИ. Будут выполнены требования о возвращении, заморозке активов и закрытии ассоциаций, связанных с террором, отмечает издание. Также Турция обратила внимание на необходимость депортации и экстрадиции поддерживающих терроризм в Финляндии и Швеции. В списке требований есть запрет проведения демонстраций террористическим организациям. Швеция и Финляндия попросили у Турции разведданные, сообщает Yeni Safak. Странам предложили снять ограничения с оборонной промышленности Турции. «Было также заявлено, что если Швеция и Финляндия станут членами НАТО, они должны выполнить эти обязательства», — отмечает газета. Швеция и Финляндия официально решили вступить в НАТО, но Турция выступила против. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что его позиция связана с поддержкой терроризма в этих странах, передает RT. По его словам, без выполнения требований Турции вступление Финляндии и Швеции будет невозможно, сообщает «Национальная служба новостей».