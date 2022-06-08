Свердловская компания сорвала сроки ремонта курганской больницы

08 июня 2022 в 13:49 Размер текста - 17 +

Подрядчика оштрафовали на 2,1 млн рублей за срыв сроков капремонта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Строительную компанию из Екатеринбурга, которая нарушила сроки выполнения капремонта в курганской районной больнице, оштрафовали на два миллиона рублей. Такая информация размещена на сайте прокуратуры Курганской области. «Установлено, что в феврале 2021 года ГБУ „Катайская центральная районная больница“ и ООО „РСУ-7“ заключили контракт на выполнение работ по капитальному ремонту помещений детского, неврологического и приемного отделений больницы. Сумма контракта составила около 9 миллионов рублей. Срок окончания работ — 31 августа 2021 года. Однако строительная организация нарушила сроки выполнения контракта, что привело к несвоевременному открытию отделений и оказанию гражданам качественной медицинской помощи», — говорится на сайте прокуратуры. За неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом, прокуратура Катайского района возбудила в отношении свердловской компании административное дело. По результатам рассмотрения подрядчику был назначен штраф в размере 2,1 миллиона рублей. Ранее URA.RU писало, что в Кургане начали сносить старое здание областной больницы. Контракт на возведение нового корпуса больницы будет выполнять ЗАО «Курганстальмост». Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Строительную компанию из Екатеринбурга, которая нарушила сроки выполнения капремонта в курганской районной больнице, оштрафовали на два миллиона рублей. Такая информация размещена на сайте прокуратуры Курганской области. «Установлено, что в феврале 2021 года ГБУ „Катайская центральная районная больница“ и ООО „РСУ-7“ заключили контракт на выполнение работ по капитальному ремонту помещений детского, неврологического и приемного отделений больницы. Сумма контракта составила около 9 миллионов рублей. Срок окончания работ — 31 августа 2021 года. Однако строительная организация нарушила сроки выполнения контракта, что привело к несвоевременному открытию отделений и оказанию гражданам качественной медицинской помощи», — говорится на сайте прокуратуры. За неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом, прокуратура Катайского района возбудила в отношении свердловской компании административное дело. По результатам рассмотрения подрядчику был назначен штраф в размере 2,1 миллиона рублей. Ранее URA.RU писало, что в Кургане начали сносить старое здание областной больницы. Контракт на возведение нового корпуса больницы будет выполнять ЗАО «Курганстальмост».