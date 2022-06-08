Свердловская компания сорвала сроки ремонта курганской больницы

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Разное. Курган, поликлиника, медики, медицина, скорая помощь, больница, машина скорой помощи
Подрядчика оштрафовали на 2,1 млн рублей за срыв сроков капремонта Фото:

Строительную компанию из Екатеринбурга, которая нарушила сроки выполнения капремонта в курганской районной больнице, оштрафовали на два миллиона рублей. Такая информация размещена на сайте прокуратуры Курганской области.

«Установлено, что в феврале 2021 года ГБУ „Катайская центральная районная больница“ и ООО „РСУ-7“ заключили контракт на выполнение работ по капитальному ремонту помещений детского, неврологического и приемного отделений больницы. Сумма контракта составила около 9 миллионов рублей. Срок окончания работ — 31 августа 2021 года. Однако строительная организация нарушила сроки выполнения контракта, что привело к несвоевременному открытию отделений и оказанию гражданам качественной медицинской помощи», — говорится на сайте прокуратуры.

За неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом, прокуратура Катайского района возбудила в отношении свердловской компании административное дело. По результатам рассмотрения подрядчику был назначен штраф в размере 2,1 миллиона рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане начали сносить старое здание областной больницы. Контракт на возведение нового корпуса больницы будет выполнять ЗАО «Курганстальмост».

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Строительную компанию из Екатеринбурга, которая нарушила сроки выполнения капремонта в курганской районной больнице, оштрафовали на два миллиона рублей. Такая информация размещена на сайте прокуратуры Курганской области. «Установлено, что в феврале 2021 года ГБУ „Катайская центральная районная больница“ и ООО „РСУ-7“ заключили контракт на выполнение работ по капитальному ремонту помещений детского, неврологического и приемного отделений больницы. Сумма контракта составила около 9 миллионов рублей. Срок окончания работ — 31 августа 2021 года. Однако строительная организация нарушила сроки выполнения контракта, что привело к несвоевременному открытию отделений и оказанию гражданам качественной медицинской помощи», — говорится на сайте прокуратуры. За неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом, прокуратура Катайского района возбудила в отношении свердловской компании административное дело. По результатам рассмотрения подрядчику был назначен штраф в размере 2,1 миллиона рублей. Ранее URA.RU писало, что в Кургане начали сносить старое здание областной больницы. Контракт на возведение нового корпуса больницы будет выполнять ЗАО «Курганстальмост».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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