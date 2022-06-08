Zara хочет вернуться в Россию в июне

Испанская компания Inditex (владелец брендов Zara, Massimo Dutti и других) хочет вернуться в Россию этим летом. В частности, Zara готовится возобновить работу своих магазинов уже в июне, сообщила глава ритейл-департамента Core.XP Марина Малахатько.
«Точной даты нет. Магазины Zara будут открываться постепенно, и первые точки смогут заработать уже в июне», — рассказала Малахатько «Известиям».
Иностранные компании начали уходить с российского рынка с начала спецоперации на Украине, которая проводится Россией с 24 февраля. В частности, из РФ уже ушли компании Inditex (Zara, Oysho, Stradivarius, Pull & Bear, Massimo Dutti), H&M и LPP Group (Cropp, House, Sinsay, Reserved, Mohito), шведская компания Essity, владеющая брендами Zewa и Libresse. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупреждал, что покинувшим отечественный рынок компаниям будет сложно вернуться назад.
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Испанская компания Inditex (владелец брендов Zara, Massimo Dutti и других) хочет вернуться в Россию этим летом. В частности, Zara готовится возобновить работу своих магазинов уже в июне, сообщила глава ритейл-департамента Core.XP Марина Малахатько. «Точной даты нет. Магазины Zara будут открываться постепенно, и первые точки смогут заработать уже в июне», — рассказала Малахатько «Известиям». Иностранные компании начали уходить с российского рынка с начала спецоперации на Украине, которая проводится Россией с 24 февраля. В частности, из РФ уже ушли компании Inditex (Zara, Oysho, Stradivarius, Pull & Bear, Massimo Dutti), H&M и LPP Group (Cropp, House, Sinsay, Reserved, Mohito), шведская компания Essity, владеющая брендами Zewa и Libresse. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупреждал, что покинувшим отечественный рынок компаниям будет сложно вернуться назад.