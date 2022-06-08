Полковник Матвийчук назвал условие капитуляции Украины

09 июня 2022 в 05:03 Размер текста - 17 +

Украина должна пойти на капитуляцию после взятия под контроль Киева Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина должна пойти на капитуляцию после взятия под контроль вооруженными силами России Киева. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился бывший офицер спецназа, экс-разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «Я ранее уже прогнозировал и думаю, что, по логике, взятие левого берега Днепра станет завершением второго этапа спецоперации. Река разделяет страну на две части, это Центральная, Восточная и далее идет Западная Украина. И после мы должны нацеливаться на Киев. Оттуда дальнейшие действия наших вооруженных сил должны будут направлены на разгром всей западной группировки, которая там находится. После этого, я думаю, Украина пойдет на капитуляцию», — объяснил Анатолий Матвийчук. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам Владимира Путина, целью ее является защита жителей Донбасса. Первый этап спецоперации был завершен 25 марта. Итогом его стало существенное снижение боевого потенциала вооруженных сил Украины. В задачи второго этапа вошло установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной, что позволит создать сухопутный коридор в Крым и выйти в Приднестровье. Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Украина должна пойти на капитуляцию после взятия под контроль вооруженными силами России Киева. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился бывший офицер спецназа, экс-разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «Я ранее уже прогнозировал и думаю, что, по логике, взятие левого берега Днепра станет завершением второго этапа спецоперации. Река разделяет страну на две части, это Центральная, Восточная и далее идет Западная Украина. И после мы должны нацеливаться на Киев. Оттуда дальнейшие действия наших вооруженных сил должны будут направлены на разгром всей западной группировки, которая там находится. После этого, я думаю, Украина пойдет на капитуляцию», — объяснил Анатолий Матвийчук. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам Владимира Путина, целью ее является защита жителей Донбасса. Первый этап спецоперации был завершен 25 марта. Итогом его стало существенное снижение боевого потенциала вооруженных сил Украины. В задачи второго этапа вошло установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной, что позволит создать сухопутный коридор в Крым и выйти в Приднестровье.