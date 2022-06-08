ЕР вместе с российской молодежью будет восстанавливать Донбасс

08 июня 2022 в 17:23 Размер текста - 17 +

Студенческие отряды помогут расчищать завалы и восстанавливать постройки в Донбассе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине «Единая Россия» совместно с «Российскими студенческими отрядами» поможет Луганской и Донецкой народным республикам восстановить инфраструктуру и освобожденные территории. Об этом сообщила заместитель секретаря Генсовета партии Анна Кузнецова. «Единая Россия» обеспечит добровольцев стройматериалами для восстановления домов. «Ремонтировать разрушенные строения и расчищать завалы будут сформированные отряды добровольцев. Здесь мы очень рассчитываем на «Российские студенческие отряды», — приводит слова Анны Кузнецовой официальный сайт «Единой России». Она напомнила, что помощь в восстановлении инфраструктуры ЛДНР и освобожденных территорий — одно из основных направлений гуманитарной миссии партии. «Единая Россия» уже направляет в Донбасс стройматериалы для восстановления построек. В восстановлении ЛДНР уже участвуют 500 добровольцев из студотрядов, сообщил зампред комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев. «Зауральцы с первых дней оказывают помощь в сборе гуманитарной помощи для ДНР и ЛНР. За это время мы собрали порядка 150 тонн, в которые вошли вещи, книги, продукты длительного хранения, средства гигиены. Фармацевтические предприятия региона предоставили около 7 кубов лекарственных препаратов. Ассоциация лесоводческих и лесоперерабатывающих предприятий региона собрала 20-тонную фуру со строительным материалом — доски, брус», — рассказал URA.RU руководитель исполнительного комитета Курганского отделения «Единой России», руководитель регионального волонтерского центра партии Родион Вяткин. Восстановить дома также поможет «Молодая Гвардия Единой России». Волонтеры организации уже сейчас получают заявки на помощь в ремонте школ. Председатель МГЕР Антон Демидов рассказал, что добровольцы смогут получить страховку. Соответствующий указ уже подписал президент РФ Владимир Путин. «Российские студенческие отряды» собираются привлечь молодых врачей в качестве младшего медицинского персонала. Для этого они намерены провести работу с медуниверситетами. «Единая Россия» уже открыла медицинский центр в Мариуполе. Его оснастили необходимым оборудованием для оказания помощи. В общей сложности в Донбасс прибыли уже около 250 медиков-добровольцев. Штаб по гуманитарному сотрудничеству «Единой России» также планирует работать с общественными организациями для налаживания жизни в ЛДНР и на освобожденных территориях. Для этого, по словам Кузнецовой, создадут реестр НКО, действующих в Донбассе. С его помощью штаб наладит устойчивое взаимодействие с профильными общественными организациями в России. Россия с конца февраля проводит на Украине спецоперацию. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирных граждан и нанесение ударов по военной инфраструктуре ВСУ. В конце апреля российские войска взяли под контроль Мариуполь. «Единая Россия» открыла в городе центр помощи, в котором организована полевая кухня и пункт медпомощи. Волонтеры МГЕР раздают гуманитарную помощь жителям Мариуполя, помогают беженцам и эвакуированным жителям и участвуют в поиске пропавших людей. Жители Курганской области собрали порядка 150 тонн гуманитарной помощи для Донбасса Пресс-служба партии «Единая Россия» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

«Единая Россия» совместно с «Российскими студенческими отрядами» поможет Луганской и Донецкой народным республикам восстановить инфраструктуру и освобожденные территории. Об этом сообщила заместитель секретаря Генсовета партии Анна Кузнецова. «Единая Россия» обеспечит добровольцев стройматериалами для восстановления домов. «Ремонтировать разрушенные строения и расчищать завалы будут сформированные отряды добровольцев. Здесь мы очень рассчитываем на «Российские студенческие отряды», — приводит слова Анны Кузнецовой официальный сайт «Единой России». Она напомнила, что помощь в восстановлении инфраструктуры ЛДНР и освобожденных территорий — одно из основных направлений гуманитарной миссии партии. «Единая Россия» уже направляет в Донбасс стройматериалы для восстановления построек. В восстановлении ЛДНР уже участвуют 500 добровольцев из студотрядов, сообщил зампред комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев. «Зауральцы с первых дней оказывают помощь в сборе гуманитарной помощи для ДНР и ЛНР. За это время мы собрали порядка 150 тонн, в которые вошли вещи, книги, продукты длительного хранения, средства гигиены. Фармацевтические предприятия региона предоставили около 7 кубов лекарственных препаратов. Ассоциация лесоводческих и лесоперерабатывающих предприятий региона собрала 20-тонную фуру со строительным материалом — доски, брус», — рассказал URA.RU руководитель исполнительного комитета Курганского отделения «Единой России», руководитель регионального волонтерского центра партии Родион Вяткин. Восстановить дома также поможет «Молодая Гвардия Единой России». Волонтеры организации уже сейчас получают заявки на помощь в ремонте школ. Председатель МГЕР Антон Демидов рассказал, что добровольцы смогут получить страховку. Соответствующий указ уже подписал президент РФ Владимир Путин. «Российские студенческие отряды» собираются привлечь молодых врачей в качестве младшего медицинского персонала. Для этого они намерены провести работу с медуниверситетами. «Единая Россия» уже открыла медицинский центр в Мариуполе. Его оснастили необходимым оборудованием для оказания помощи. В общей сложности в Донбасс прибыли уже около 250 медиков-добровольцев. Штаб по гуманитарному сотрудничеству «Единой России» также планирует работать с общественными организациями для налаживания жизни в ЛДНР и на освобожденных территориях. Для этого, по словам Кузнецовой, создадут реестр НКО, действующих в Донбассе. С его помощью штаб наладит устойчивое взаимодействие с профильными общественными организациями в России. Россия с конца февраля проводит на Украине спецоперацию. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирных граждан и нанесение ударов по военной инфраструктуре ВСУ. В конце апреля российские войска взяли под контроль Мариуполь. «Единая Россия» открыла в городе центр помощи, в котором организована полевая кухня и пункт медпомощи. Волонтеры МГЕР раздают гуманитарную помощь жителям Мариуполя, помогают беженцам и эвакуированным жителям и участвуют в поиске пропавших людей.