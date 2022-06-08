Informer: НАТО собиралось похитить Лаврова

08 июня 2022 в 21:42 Размер текста - 17 +

Страны НАТО планировали похитить Сергея Лаврова в Болгарии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Североатлантический альянс планировал похитить министра иностранных дел России Сергея Лаврова во время его визита в Сербию. Об этом сообщает издание Informer. По информации СМИ, НАТО якобы планировало принудительно посадить самолет главы МИД России и схватить дипломата на территории Болгарии. «Первой идеей Брюсселя и Вашингтона было шантажом и угрозами заставить Сербию отменить анонсированный визит российского министра. За этим последовало ожесточенное давление, как никогда прежде! Только президент [Сербии Александр] Вучич знает, какие сообщения он получил и с каких сторон. Однако он не поддался, поэтому НАТО пришлось переключиться на другие планы», — сообщает Informer со ссылкой на высокопоставленного чиновника одного из западных посольств в Белграде. По его словам, Лондон предлагал закрыть небо над Сербией, чтобы самолет Лаврова приземлился в Болгарии. Чиновник заявил, что президенту РФ пришлось бы договариваться с Западом в случае похищения главы МИД. Однако НАТО решило отказаться от этой идеи. URA.RU направило запрос в департамент информации и печати МИД России. На момент публикации ответ не был получен. 5 июня стало известно, что Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолета Лаврова. В результате глава российского МИДа не смог прибыть на деловую встречу с Вучичем, которая была запланирована на 6—7 июня. Последний выразил неудовольствие действиями соседних стран. Черногория пообещала разобраться в скандале с участием Лаврова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Североатлантический альянс планировал похитить министра иностранных дел России Сергея Лаврова во время его визита в Сербию. Об этом сообщает издание Informer. По информации СМИ, НАТО якобы планировало принудительно посадить самолет главы МИД России и схватить дипломата на территории Болгарии. «Первой идеей Брюсселя и Вашингтона было шантажом и угрозами заставить Сербию отменить анонсированный визит российского министра. За этим последовало ожесточенное давление, как никогда прежде! Только президент [Сербии Александр] Вучич знает, какие сообщения он получил и с каких сторон. Однако он не поддался, поэтому НАТО пришлось переключиться на другие планы», — сообщает Informer со ссылкой на высокопоставленного чиновника одного из западных посольств в Белграде. По его словам, Лондон предлагал закрыть небо над Сербией, чтобы самолет Лаврова приземлился в Болгарии. Чиновник заявил, что президенту РФ пришлось бы договариваться с Западом в случае похищения главы МИД. Однако НАТО решило отказаться от этой идеи. URA.RU направило запрос в департамент информации и печати МИД России. На момент публикации ответ не был получен. 5 июня стало известно, что Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолета Лаврова. В результате глава российского МИДа не смог прибыть на деловую встречу с Вучичем, которая была запланирована на 6—7 июня. Последний выразил неудовольствие действиями соседних стран. Черногория пообещала разобраться в скандале с участием Лаврова.