Зеленский: экспорт Украины снизился в пять раз после спецоперации

09 июня 2022 в 05:04 Размер текста - 17 +

Зеленский заявил, что с начала спецоперации экспорт Украины снизился в пять раз Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что экспорт сельхозпродукции Украины снизился с 10 миллионов до 2 миллионов тонн. Об этом глава страны заявил на собрании директоров компаний, организуемом Йельским университетом, видео с выступления политик опубликовал в своем официальном telegram-канале. «Мы экспортировали раньше морем. Благодаря коридорам Черного моря, открытым портам экспортировали в месяц 10 млн тонн. Если мы сегодня говорим о железной дороге, что мы уже начали параллельно делать, мы говорим не о 10 млн, а говорим сейчас о 2 млн тонн в месяц», — подытожил Зеленский. На данный момент в Украине от 20 до 25 млн тонн зерна, кукурузы, ячменя и подсолнечного масла. Сельхозпродукция является главным товаром для экспорта. По словам Зеленского, к осени прибавится еще 50 млн тонн продукции, вывоз через железную дорогу может сказаться на качестве продуктов сельского хозяйства. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России назвал это вынужденным решением. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 16 апреля в Минобороны РФ сообщили, что российская армия полностью зачистила городскую территорию Мариуполя.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что экспорт сельхозпродукции Украины снизился с 10 миллионов до 2 миллионов тонн. Об этом глава страны заявил на собрании директоров компаний, организуемом Йельским университетом, видео с выступления политик опубликовал в своем официальном telegram-канале. «Мы экспортировали раньше морем. Благодаря коридорам Черного моря, открытым портам экспортировали в месяц 10 млн тонн. Если мы сегодня говорим о железной дороге, что мы уже начали параллельно делать, мы говорим не о 10 млн, а говорим сейчас о 2 млн тонн в месяц», — подытожил Зеленский. На данный момент в Украине от 20 до 25 млн тонн зерна, кукурузы, ячменя и подсолнечного масла. Сельхозпродукция является главным товаром для экспорта. По словам Зеленского, к осени прибавится еще 50 млн тонн продукции, вывоз через железную дорогу может сказаться на качестве продуктов сельского хозяйства. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России назвал это вынужденным решением. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 16 апреля в Минобороны РФ сообщили, что российская армия полностью зачистила городскую территорию Мариуполя.