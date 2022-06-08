В Тюмени раскрыли, где возьмут деньги на помощь ЛНР

09 июня 2022 в 18:00 Размер текста - 17 +

Губернатор Александр Моор пообещал восстановить в ЛНР дороги Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Финансовая помощь Краснодону (ЛНР) будет оказываться за счет бюджета Тюменской области. Об этом 9 июня на заседании комитета по экономической политике Тюменской облдумы сообщил директор регионального департамента финансов Михаил Таранов. «Как говорится, на благое дело деньги всегда найдутся. Сумма пока прорабатывается, источником расходов будут остатки бюджета на начало финансового года», — ответил чиновник на вопрос депутатов. Ранее URA.RU писало, что Тюменская область взяла шефство над городом Краснодон и Краснодонским районом ЛНР. Губернатор Александр Моор в ходе визита на Луганщину пообещал помочь восстановить дороги и спортивные объекты в республике. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — демилитаризация и денацификация страны. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что субъекты РФ могут брать шефство над регионами Донбасса. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Финансовая помощь Краснодону (ЛНР) будет оказываться за счет бюджета Тюменской области. Об этом 9 июня на заседании комитета по экономической политике Тюменской облдумы сообщил директор регионального департамента финансов Михаил Таранов. «Как говорится, на благое дело деньги всегда найдутся. Сумма пока прорабатывается, источником расходов будут остатки бюджета на начало финансового года», — ответил чиновник на вопрос депутатов. Ранее URA.RU писало, что Тюменская область взяла шефство над городом Краснодон и Краснодонским районом ЛНР. Губернатор Александр Моор в ходе визита на Луганщину пообещал помочь восстановить дороги и спортивные объекты в республике. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — демилитаризация и денацификация страны. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что субъекты РФ могут брать шефство над регионами Донбасса.