Путин отреагировал на уход западных компаний из РФ. «Спрыгнули, но пожалеют»

09 июня 2022 в 21:30 Размер текста - 17 +

Россия — страна больших возможностей, в том числе и для бизнеса, поэтому многие зарубежные фирмы или жалеют об уходе, или пожалеют о таком решении в будущем. Так президент России Владимир Путин отреагировал на уход из России некоторых иностранных компаний. «В сегодняшних условиях, когда кто-то куда-то спрыгнул, ушел, предпочел прекратить здесь какую-то деятельность, они пожалеют об этом. Мы никому не угрожаем, но Россия — страна с огромными возможностями, и многие жалеют, что приходится как-то уходить», — сказал он на мультимедийной выставке-погружении «Петр Первый. Рождение империи», трансляция мероприятия велась на «России 24». Глава государства напомнил, что Россия — суверенная страна, и может принимать самостоятельные решения. А компании — из зарубежных государств, и у последних нет самостоятельности. Ранее глава государства отмечал, что если страна или группа стран не в состоянии принимать суверенных решений, это уже «в известной степени колония», передает «Национальная служба новостей». 24 мая Госдума приняла в первом чтении законопроект, в соответствии с которым допускается введение внешнего управления компаниями, иностранные собственники которых объявили об уходе с российского рынка, пишет RT. Россия начала вынужденную спецоперацию по защите населения Донбасса от националистов и украинских военных в конце февраля. Из-за этого западные страны ввели против РФ жесткие экономические санкции, а ряд иностранных компаний ушел с рынка. Спустя некоторое время одни продали свой бизнес, а другие изъявили желание вернуться на российский рынок. При этом в стране в разных сферах началось импортозамещение.